FOTO: Buscan intensamente a un joven de 18 años que desapareció en Caballito con 10 mil dólares

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Un joven de 18 años se encuentra desaparecido desde el lunes en el barrio porteño de Caballito, cuando se retiró de su vivienda en un auto de aplicación.

La familia denunció que Román Coronel fue visto por última vez en Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, donde llevaba consigo una valija, una mochila y 10 mil dólares que había retirado de una caja fuerte.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del joven, con el objetivo de identificar la patente del vehículo o establecer contacto con el conductor.

"Hasta el momento, no figura registrado en la CNRT ningún viaje a su nombre y se está recorriendo la zona y realizando las tareas de búsqueda correspondientes", indicaron ante la consulta de NA.

Los seres queridos de Román Coronel no han recibido novedades sobre su paradero y solicitan la difusión de la búsqueda a través de las redes sociales.

Román no tiene piercings ni tatuajes, mide 1,80 metros, tiene tez trigueña y presenta contextura delgada. Al momento de su desaparición, vestía pantalones negros, zapatillas oscuras y una campera de abrigo azul.

Agencia NA