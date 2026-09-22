Juegos Suramericanos: Argentina-Perú cambió de horario y se jugará a las 14 en el Coloso

La Selección argentina Sub 19 enfrentará este miércoles a Perú por las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero lo hará en un horario diferente al previsto inicialmente.

El partido se disputará desde las 14 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, en Rosario. En un principio, el encuentro había sido programado para las 10, pero la organización resolvió modificar el cronograma por cuestiones operativas.

La modificación también alcanzó a la otra semifinal. Paraguay y Chile jugarán desde las 17, también en el Coloso del Parque Independencia.

Desde la organización aclararon además que las entradas que ya fueron adquiridas continuarán siendo válidas, por lo que los espectadores no deberán realizar ningún trámite adicional pese al cambio de horario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cambios en el ingreso al estadio

Para la jornada de semifinales también se reforzará el operativo de seguridad en los accesos al Marcelo Bielsa, luego de la importante convocatoria que tuvieron las presentaciones de Argentina durante la fase inicial.

Entre las medidas previstas, no estará permitido ingresar con equipos de mate ni con elementos que puedan ser considerados contundentes o representar un riesgo para los asistentes, según informó la organización.

El seleccionado conducido por Diego Placente consiguió la clasificación a semifinales después de igualar 1-1 frente a Venezuela en el cierre de la fase de grupos. Ramiro Tulián marcó el empate argentino sobre el final y aseguró el pase a la instancia decisiva.

Argentina buscará ahora superar a Perú y meterse en la final por la medalla de oro, prevista para el viernes 25 de septiembre en el mismo escenario.