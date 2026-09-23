En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, Rosario tendrá una temperatura mínima de 3° y una máxima de 22°. El cielo estará despejado y se prevé un día agradable con buena visibilidad.

23/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el miércoles 23 de septiembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el miércoles 23 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este miércoles 23 de septiembre, el clima en Rosario se presenta con condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La jornada comenzará con un cielo completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los de mínima y los 22° de máxima. Actualmente, la temperatura es de , con una sensación térmica de . La humedad se mantiene en un 81%, lo que puede generar una ligera sensación de frescura en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará a una velocidad de 3.6 m/s desde el este, lo que contribuirá a la buena visibilidad, que se estima en 10,000 m. La presión atmosférica es de 1020 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el clima de hoy en Rosario se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables que irán en aumento a medida que avance la jornada.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un aumento gradual de las temperaturas. El jueves 24 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 25, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo cubierto. El sábado 26, la mínima será de 16° y la máxima de 31°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el domingo 27, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf