Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, el clima en Rosario se presenta con condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La jornada comenzará con un cielo completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3° de mínima y los 22° de máxima. Actualmente, la temperatura es de 8°, con una sensación térmica de 6°. La humedad se mantiene en un 81%, lo que puede generar una ligera sensación de frescura en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará a una velocidad de 3.6 m/s desde el este, lo que contribuirá a la buena visibilidad, que se estima en 10,000 m. La presión atmosférica es de 1020 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el clima de hoy en Rosario se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables que irán en aumento a medida que avance la jornada.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un aumento gradual de las temperaturas. El jueves 24 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 25, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo cubierto. El sábado 26, la mínima será de 16° y la máxima de 31°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el domingo 27, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras.