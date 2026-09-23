Tragedia en Misiones: un adolescente de 14 años al volante causó un fatal accidente

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – Un trágico accidente tuvo lugar en la Ruta Nacional 14, en San Vicente, Misiones, donde un adolescente de 14 años que conducía una Volkswagen Amarok perdió la vida junto a un joven de 18 años tras colisionar con otra camioneta. El choque dejó también cinco heridos, de los cuales dos presentan lesiones graves.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se produjo cerca de la medianoche del domingo en el kilómetro 976 de la ruta. La Amarok gris, en la que viajaba el menor al volante junto a una adolescente, circulaba en dirección Fracrán–Dos de Mayo cuando, por razones que aún se investigan, se desvió y chocó contra una Amarok blanca que estaba detenida en la calle Democracia, esperando para incorporarse a la ruta.

Como resultado del impacto, Joaquín Joel Lange, de 18 años y acompañante de la camioneta blanca, falleció en el lugar. El adolescente al volante fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte. Además, tras el primer choque, los vehículos impactaron contra tres peatones que se encontraban en el área, de los cuales dos eran integrantes de Gendarmería Nacional, quienes estaban de civil.

El parte médico emitido en la mañana del lunes indicó que el conductor de la camioneta blanca, de 27 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Otro joven involucrado permanece en cuidados intensivos debido a un traumatismo de tórax, contusión pulmonar y hematoma intrapulmonar.

La acompañante del adolescente presenta politraumatismos, un traumatismo craneano moderado y fracturas costales. Los otros dos heridos sufrieron un traumatismo craneano leve y una fractura expuesta de tibia y peroné que requiere cirugía.

La investigación está evaluando la posibilidad de que el accidente haya sido resultado de una carrera clandestina. Según fuentes consultadas por medios locales, se está analizando si la Amarok gris circulaba junto a un tercer vehículo que abandonó el lugar tras el choque. Esta hipótesis aún no ha sido confirmada, y los investigadores están recolectando grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir los hechos.

La edad del conductor del vehículo sumó un elemento crítico al caso, dado que un menor de 14 años no tiene autorización para manejar en la vía pública. Hasta el último informe del 21 de septiembre, no se había esclarecido quién le permitió acceder al vehículo ni las circunstancias que llevaron a su conducción.

El saldo final del accidente fue de dos muertos y cinco heridos. La existencia de una picada y la participación de un tercer vehículo continúan siendo investigadas sin confirmación oficial.