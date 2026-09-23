Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento,presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 8°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 20°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad y el viento serán factores a tener en cuenta, aunque no se anticipan condiciones adversas. La visibilidad se mantendrá excelente durante todo el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El jueves 24 de septiembre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El viernes 25, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 31°, con nubes dispersas. Para el sábado 26, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 30°, también con cielo parcialmente nublado. El domingo 27, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 28, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con cielo nublado.