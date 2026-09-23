Discord implementa verificación de edad a pesar del rechazo de la comunidad

Desde el 23 de septiembre de 2026, Discord, la popular plataforma de mensajería comunitaria, implementó un sistema de verificación de edad para sus usuarios. Esta decisión se produce tras un retraso inicial en su lanzamiento debido a las preocupaciones de los usuarios sobre la privacidad y la seguridad de sus datos, especialmente tras una brecha de datos que afectó a 70,000 usuarios el año anterior.

El CTO de Discord, Stanislav Vishnevskiy, mencionó en un blog que la verificación de edad genera opiniones y escepticismo, sobre todo cuando implica compartir información biométrica o identificación. Sin embargo, también señaló que más del 90% de los usuarios no tendrán que someterse a este proceso.

En lugar de requerir verificaciones directas, Discord utilizará datos de cuentas existentes para identificar "señales" que indiquen si un usuario pertenece a un grupo de adultos, adolescentes o no confirmados. Esto incluye datos sobre la duración de la cuenta, el dispositivo y los patrones de actividad.

Discord asegura que no estima la edad de los usuarios basándose en el contenido de los mensajes, los datos del perfil o atributos demográficos. La compañía explicó que el comportamiento típico de un adolescente de 15 años en la plataforma es diferente del de un adulto de 30 años, y su modelo de aprendizaje automático ha aprendido a identificar estos patrones.

Si Discord no puede confirmar que un usuario es un adulto, este aún podrá demostrar su edad sin necesidad de un escaneo biométrico o identificación. Los usuarios podrán apelar compartiendo datos de su tarjeta de crédito o información de edad de sus cuentas de Apple App Store o Google Play Store.

Para los usuarios confirmados como adultos, no habrá cambios en la plataforma. Sin embargo, las cuentas de adolescentes estarán automáticamente bloqueadas de acceder a servidores o canales restringidos por edad. Además, los mensajes de usuarios que no sean amigos se enviarán a una bandeja de solicitudes separada, y se alertará a los adolescentes al aceptar solicitudes de amistad de personas sin amigos mutuos.

Con el aumento de las leyes de verificación de edad en todo el mundo, expertos advierten que estas medidas pueden generar nuevos problemas de privacidad y seguridad, dejando a plataformas como Discord ante la difícil decisión de cumplir con las regulaciones o arriesgarse a sanciones.