Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

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El número de sorteo 26568 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8207, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8207

2° 9539

3° 7873

4° 5144

5° 4700

6° 3146

7° 0231

8° 8538

9° 5943

10° 3904

11° 4847

12° 6013

13° 4454

14° 0948

15° 5641

16° 8710

17° 6160

18° 7136

19° 8808

20° 2639