Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.
El sorteo número 26568 de la quiniela nocturna se realizó el martes 22 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8207, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Revolver)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26568 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8207, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8207
2° 9539
3° 7873
4° 5144
5° 4700
6° 3146
7° 0231
8° 8538
9° 5943
10° 3904
11° 4847
12° 6013
13° 4454
14° 0948
15° 5641
16° 8710
17° 6160
18° 7136
19° 8808
20° 2639
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26568 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 22 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8207.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Revolver)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 20 números, comenzando con 8207 en primer lugar.