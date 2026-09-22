“Piedra, papel y tijera”: el lenguaje cotidiano está lleno de tríos

FOTO: Los seres humanos tendemos a organizar las ideas de a tres.

En su columna radial para Cadena 3, el periodista Juan Blondont analizó este martes cómo la llamada "regla de tres" no sólo pertenece al ámbito de las matemáticas escolares para calcular proporciones, sino que constituye un recurso fundamental en la retórica y la comunicación cotidiana.

Según explicó el comunicador, la mente humana posee una marcada inclinación a estructurar conceptos, palabras y momentos en tríos, encontrando en esa disposición un sentido de equilibrio, cadencia y totalidad.

Al profundizar en la mecánica del idioma, Blondont señaló que, mientras dos elementos únicamente establecen una relación entre sí, tres construyen una secuencia lógica que adquiere la fuerza de una regla.

Esta dinámica se asimila desde la infancia al contar "a la una, a las dos y a las tres", marcando el instante preciso en que algo debe ocurrir.

Asimismo, el lenguaje popular y la historia están repletos de estas construcciones de tres partes, presentes en expresiones como "por tierra, aire y mar", "pan, paz y trabajo", "sangre, sudor y lágrimas" o "sexo, drogas y rock and roll".

El periodista resaltó que el ámbito publicitario explota este recurso de manera constante debido a su ritmo e impacto memorístico, valiéndose de fórmulas emblemáticas como "bueno, bonito y barato", "más rápido, más fácil, mejor" o "fresco, rico y natural".

Del mismo modo, la estructura humorística sostiene gran parte de su efectividad en este principio: los dos primeros elementos preparan el terreno narrativo, mientras que el tercero rompe la expectativa inicial para generar el remate gracioso.

A lo largo de la exposición, Blondont repasó cómo los tríos atraviesan desde la gastronomía popular —con tríos indiscutidos como "moscato, pizza y fainá" o "asado, ensalada y fernet"— hasta la literatura clásica y los cuentos infantiles, donde proliferan los tres deseos, las tres pruebas o los tres cerditos.

En muchos casos, el tercer componente no sólo completa el enunciado, sino que equilibra o transforma drásticamente el significado de los dos anteriores, tal como sucede con consignas históricas o espirituales de la talla de "libertad, igualdad y fraternidad" o "Padre, Hijo y Espíritu Santo".

En el cierre de su intervención, el especialista concluyó que tres es una medida idónea: suficientemente amplia para percibirse completa y lo bastante acotada para resultar de fácil memorización en discursos, refranes y eslóganes.

Esta ordenación influye incluso en la propia estructura del pensamiento temporal y narrativo, dividido en "ayer, hoy y mañana", "pasado, presente y futuro" o "principio, nudo y desenlace".

Así, el lenguaje encuentra en la regla de tres una cadencia musical y un remate perfecto que sostiene nuestra forma diaria de expresarnos.