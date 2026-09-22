Renuncia del presidente del tribunal en el caso Loan genera incertidumbre sobre el juicio

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El presidente del Tribunal Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, ha presentado su renuncia al cargo, la cual será efectiva el 1 de diciembre. Este magistrado ha estado a cargo del caso relacionado con la desaparición de Loan Danilo Peña, lo que ha generado preocupación sobre posibles demoras en el juicio.

Fuentes cercanas al proceso judicial informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el caso continuará bajo la supervisión de los jueces Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, quienes serán apoyados por el juez subrogante Enrique Bosch, que asumirá el liderazgo del proceso.

La dimisión de Ceroleni fue aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1066/2026, que se publicó en el Boletín Oficial. Esto ha suscitado interrogantes sobre la continuidad del juicio, dado que aún hay más de 100 testigos que deben ser convocados y no se tiene claridad sobre si el juicio podrá llevarse a cabo antes de la salida del magistrado.

El fiscal del caso ha indicado que, a pesar de la renuncia, es probable que el juicio siga adelante con la intervención del juez subrogante. "El juicio va a seguir seguramente y asumirá el juez subrogante. Hay hasta un quinto y van a estar los otros dos magistrados. Lo que pasa es que faltan más de 100 testigos y no se sabe si se llega a diciembre", afirmó el fiscal en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Por otro lado, la periodista Paula Bernini ha declarado que estuvo en Corrientes el 18 de junio de 2024, cinco días después de la desaparición de Loan. Durante su visita, se dirigió a la Ruta 123, donde la Policía estaba realizando un allanamiento y tuvo la oportunidad de entrevistar a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y al capitán de la Armada Carlos Guido Pérez.

Bernini relató que Pérez le comentó que había llevado varios vehículos a la comisaría para asegurarse de que estuvieran más seguros, ya que temía que pudieran "plantarle algo". Esta información se suma a las numerosas declaraciones que se han presentado en el marco de la investigación.

Además, la periodista tuvo encuentros con Macarena y Camila, quienes también están vinculadas al caso. En una de las conversaciones, Macarena reveló que su madre había inventado un accidente y que se sentía "temerosa" al hablar sobre el tema, lo que podría relacionarse con las contradicciones en los testimonios.

El miércoles 23 de septiembre, se espera la presentación de varios oficiales en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, incluyendo a Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Cespedes y Hugo Daniel Duarte.

Entre los acusados se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, y familiares de Loan como Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez, así como otros implicados en el desvío de la investigación.