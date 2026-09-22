El Beto Fernández palpitó el clásico de reserva
El entrenador de Belgrano destacó además el trabajo que realiza el club en sus inferiores.
22/09/2026 | 19:42Redacción Cadena 3
FOTO: Beto Fernández
Se juega el superclásico de reserva entre Belgrano y Talleres, y el entrenador de la “B”, Norberto Fernández en diálogo con “La Popu” dijo que espera un gran espectáculo.
“Con lo que se sabe bajan varios de ambos lados, lindo espectáculo de ambos lados, a los chicos les sirve mucho sobre todo a aquellos que están cerca de la Primera”, destacó el ex mediocampista quien confirmó al delantero Lautaro Gutiérrez como uno de sus atacantes titulares.
Respecto al andar irregular del equipo en la primera parte del año, Fernández aseguró: “Nos costó al principio porque la orden era bajar la edad, pero nos fuimos acomodando y damos pelea. En este torneo venimos bastante bien, con chicos que subieron a Primera y otros que están ahí”.
También mencionó el gran momento de Ramiro Tulián, una de las figuras del seleccionado Sub-17 que participa de los Juegos Suramericanos: “Tiene una mentalidad bárbara y hablamos con él de que no tiene que perder las ganas de pelearla si no suma minutos en el primer equipo. Creo que aprovechó bien los minutos con nosotros y ante Venezuela (en los Juegos Suramericanos) cuando le tocó entrar hizo un golazo tremendo y es una satisfacción para todo Belgrano”.
Y sobre Ramiro Hernándes, pieza clave de Ricardo Zielinski pero que tuvo bajo su ala, dijo: “Sabemos lo que es… aún no hizo nada de lo que sabemos que puede hacer, más allá de que anduvo bien cuando entró. Esperó su momento, está bien considerado y es cuestión de que se suelte”.
Entrevista de La Cadena del Gol
Lectura rápida
¿Qué se juega? Se juega el superclásico de reserva entre Belgrano y Talleres.
¿Quién es el entrenador de Belgrano? El entrenador de Belgrano es Norberto Fernández.
¿Cuál es la opinión de Fernández sobre el partido? Fernández espera un gran espectáculo y destaca que es beneficioso para los chicos cercanos a la Primera.
¿Qué dijo sobre Ramiro Tulián? Fernández mencionó que Ramiro Tulián tiene una mentalidad bárbara y ha aprovechado bien sus minutos en el equipo.
¿Qué opinión tiene sobre Ramiro Hernándes? Fernández considera que Ramiro Hernándes aún no ha mostrado todo su potencial, pero está bien considerado en el equipo.