El Beto Fernández palpitó el clásico de reserva

Se juega el superclásico de reserva entre Belgrano y Talleres, y el entrenador de la “B”, Norberto Fernández en diálogo con “La Popu” dijo que espera un gran espectáculo.

“Con lo que se sabe bajan varios de ambos lados, lindo espectáculo de ambos lados, a los chicos les sirve mucho sobre todo a aquellos que están cerca de la Primera”, destacó el ex mediocampista quien confirmó al delantero Lautaro Gutiérrez como uno de sus atacantes titulares.

Respecto al andar irregular del equipo en la primera parte del año, Fernández aseguró: “Nos costó al principio porque la orden era bajar la edad, pero nos fuimos acomodando y damos pelea. En este torneo venimos bastante bien, con chicos que subieron a Primera y otros que están ahí”.

También mencionó el gran momento de Ramiro Tulián, una de las figuras del seleccionado Sub-17 que participa de los Juegos Suramericanos: “Tiene una mentalidad bárbara y hablamos con él de que no tiene que perder las ganas de pelearla si no suma minutos en el primer equipo. Creo que aprovechó bien los minutos con nosotros y ante Venezuela (en los Juegos Suramericanos) cuando le tocó entrar hizo un golazo tremendo y es una satisfacción para todo Belgrano”.

Y sobre Ramiro Hernándes, pieza clave de Ricardo Zielinski pero que tuvo bajo su ala, dijo: “Sabemos lo que es… aún no hizo nada de lo que sabemos que puede hacer, más allá de que anduvo bien cuando entró. Esperó su momento, está bien considerado y es cuestión de que se suelte”.

Entrevista de La Cadena del Gol