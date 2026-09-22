Copa Argentina: AFA dio por ganador a Boca

El Tribunal de Disciplina de la AFA falló en contra de Vélez por unanimidad y desestimó el reclamo presentado por el club por la inclusión de seis jugadores extranjeros en planilla, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.

Según el artículo 18.2 del nuevo Código Disciplinario de AFA, vigente desde enero de este año, la alineación indebida debe ser sancionada con la derrota por retirada o renuncia, además de una multa económica. En este caso, solamente se le aplicó al rival una multa económica.

Vélez había fundamentado su reclamo en ese artículo y en el Art. 31, apartado 1, del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09, que establece el cupo de extranjeros.

Finalmente, AFA desestimó el pedido del Fortín y, de esta manera, quedó oficializado el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina: Boca vs. Racing, el próximo domingo 27 de septiembre.