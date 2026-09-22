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El reclamo de Vélez no tuvo efecto y Boca jugará con Racing por Copa Argentina

Conocé los fundamentos de la decisión del Tribunal de Disciplina.

22/09/2026 | 19:48Redacción Cadena 3

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El Tribunal de Disciplina de la AFA falló en contra de Vélez por unanimidad y desestimó el reclamo presentado por el club por la inclusión de seis jugadores extranjeros en planilla, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.

Según el artículo 18.2 del nuevo Código Disciplinario de AFA, vigente desde enero de este año, la alineación indebida debe ser sancionada con la derrota por retirada o renuncia, además de una multa económica. En este caso, solamente se le aplicó al rival una multa económica.

Vélez había fundamentado su reclamo en ese artículo y en el Art. 31, apartado 1, del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09, que establece el cupo de extranjeros.

Finalmente, AFA desestimó el pedido del Fortín y, de esta manera, quedó oficializado el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina: Boca vs. Racing, el próximo domingo 27 de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué falló el Tribunal de Disciplina de AFA? El Tribunal falló en contra de Vélez por la inclusión de seis jugadores extranjeros en planilla, cuando el reglamento permite un máximo de cinco.

¿Qué sanción se impuso? Se aplicó una multa económica al rival, pero no se sancionó con la derrota por retirada.

¿En qué se basó Vélez para su reclamo? En el artículo 18.2 del nuevo Código Disciplinario y el Art. 31, apartado 1, del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09.

¿Cuál es el resultado del reclamo? AFA desestimó el pedido de Vélez, oficializando el cruce de cuartos de final.

¿Cuándo se jugará el partido entre Boca y Racing? El partido se jugará el domingo 27 de septiembre.

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