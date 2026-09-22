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Boca y Racing se enfrentarán en cuartos de final de la Copa Argentina el próximo domingo

El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, a las 17:00 hs. La AFA ratificó la participación del "Xeneize" tras el reclamo de Vélez.

22/09/2026 | 21:16Redacción Cadena 3

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Boca y Racing jugarán los cuartos de Copa Argentina.

FOTO: Boca y Racing jugarán los cuartos de Copa Argentina.

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) - Boca y Racing se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Argentina el próximo domingo 27 de septiembre a partir de las 17:00 hs en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.

La confirmación oficial fue comunicada este martes, tras la decisión del Tribunal de Disciplina que desestimó el reclamo de Vélez, que había solicitado la descalificación del "Xeneize" por haber alineado a seis extranjeros en lugar de los cinco permitidos en la instancia anterior.

Con esto, el duelo entre Boca y Racing está oficialmente agendado para definir quién avanza a las semifinales del torneo. Sin embargo, el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, anunció que apelarán la decisión y, si es necesario, llevarán el caso al TAS.

En el ámbito deportivo, una baja importante para Rodolfo Arruabarrena será la ausencia del arquero Álvaro Montero, quien fue convocado por la selección colombiana para la fecha FIFA. En su lugar, estará Leandro Brey.

Por otro lado, el juvenil Leonel Flores sí podrá participar del encuentro, ya que, aunque se entrena con la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, estará liberado para unirse al plantel del "Xeneize".

Lectura rápida

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará el domingo 27 de septiembre a las 17:00 hs.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se realizará en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

¿Qué resolvió el Tribunal de Disciplina?
Desestimó el reclamo de Vélez por la descalificación de Boca por alinear a seis extranjeros.

¿Quiénes son las bajas para Boca?
El arquero Álvaro Montero no podrá jugar porque fue convocado por la selección colombiana.

¿Quién será el reemplazo de Montero?
Leandro Brey será el arquero titular en lugar de Montero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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