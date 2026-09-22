Boca y Racing se enfrentarán en cuartos de final de la Copa Argentina el próximo domingo

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) - Boca y Racing se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Argentina el próximo domingo 27 de septiembre a partir de las 17:00 hs en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.

La confirmación oficial fue comunicada este martes, tras la decisión del Tribunal de Disciplina que desestimó el reclamo de Vélez, que había solicitado la descalificación del "Xeneize" por haber alineado a seis extranjeros en lugar de los cinco permitidos en la instancia anterior.

Con esto, el duelo entre Boca y Racing está oficialmente agendado para definir quién avanza a las semifinales del torneo. Sin embargo, el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, anunció que apelarán la decisión y, si es necesario, llevarán el caso al TAS.

En el ámbito deportivo, una baja importante para Rodolfo Arruabarrena será la ausencia del arquero Álvaro Montero, quien fue convocado por la selección colombiana para la fecha FIFA. En su lugar, estará Leandro Brey.

Por otro lado, el juvenil Leonel Flores sí podrá participar del encuentro, ya que, aunque se entrena con la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, estará liberado para unirse al plantel del "Xeneize".