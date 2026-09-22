FOTO: Desaparece un argentino en las cercanías de Roma: buscan pistas sobre su paradero

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La familia de Nicolás Merlano ha comenzado una intensa búsqueda para encontrar al joven, quien no se ha comunicado desde finales de junio desde una playa próxima a la ciudad de Roma. La situación ha llevado a la activación de una alerta internacional por parte de Interpol.

Su hermana, Daniela, compartió que el joven había informado que le habían robado la billetera en una playa cercana, posiblemente en Ostia, y que se encontraba sin dinero. Un francés le había ofrecido trabajo en ese momento.

La última comunicación de Nicolás ocurrió el 30 de junio, cuando contactó a una amiga y mencionó que había resuelto el problema del dinero, gracias a que su padre le enviaría cien dólares. Esta fue la última vez que se supo de él, ya que debía regresar el 28 de agosto, fecha en la que se vencía su estadía.

"Contactamos a Interpol, que activó la alerta, pero desde entonces no hemos tenido más noticias", continuó Daniela, visiblemente angustiada. La familia se enfrenta a la dificultad económica, ya que no pueden costear un abogado internacionalista, y están organizando una campaña para recaudar fondos.

Daniela recordó que su hermano había viajado a España, luego a Francia, Bélgica y finalmente a Italia, donde se encontraba cumpliendo con los 90 días permitidos para turistas sin ciudadanía.

Agencia NA