La AFA se pronuncia sobre la inclusión de jugadores extranjeros en Boca en la Copa Argentina

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El Tribunal de Disciplina de la AFA ha decidido no hacer lugar al pedido de Vélez que solicitaba la eliminación de Boca de la Copa Argentina. En lugar de eso, el organismo solo le impondrá una sanción económica al club xeneize.

El club de Liniers había argumentado que Boca había incluido a seis jugadores extranjeros en su alineación, superando el límite reglamentario de cinco. Sin embargo, la decisión del tribunal no modificará el fixture del torneo.

Este domingo 27 de septiembre a las 17, Boca se enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, que se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.

En su resolución, el tribunal reconoció que Boca cometió una infracción al incluir a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido, sobrepasando el límite permitido. Sin embargo, se determinó que esta infracción fue meramente administrativa y no se consideró una alineación indebida, ya que no participó en el encuentro ningún jugador que no estuviese habilitado.

Por lo tanto, se desestimó la solicitud de Vélez de otorgarle el partido por ganado por 3 a 0 o de clasificar a la siguiente fase, ratificando así el resultado del partido y la clasificación de Boca a los cuartos de final.

Como única sanción por el error en la confección de la planilla, se le impuso a Boca una multa económica equivalente al costo de mil entradas.