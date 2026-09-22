La AFA se pronuncia sobre la inclusión de jugadores extranjeros en Boca en la Copa Argentina
Vélez había solicitado a la AFA que eliminara a Boca de la Copa Argentina por la mala inclusión de jugadores, pero solo se le impuso una multa económica al club xeneize.
FOTO: Boca vs. Vélez.
Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El Tribunal de Disciplina de la AFA ha decidido no hacer lugar al pedido de Vélez que solicitaba la eliminación de Boca de la Copa Argentina. En lugar de eso, el organismo solo le impondrá una sanción económica al club xeneize.
El club de Liniers había argumentado que Boca había incluido a seis jugadores extranjeros en su alineación, superando el límite reglamentario de cinco. Sin embargo, la decisión del tribunal no modificará el fixture del torneo.
Este domingo 27 de septiembre a las 17, Boca se enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, que se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.
En su resolución, el tribunal reconoció que Boca cometió una infracción al incluir a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido, sobrepasando el límite permitido. Sin embargo, se determinó que esta infracción fue meramente administrativa y no se consideró una alineación indebida, ya que no participó en el encuentro ningún jugador que no estuviese habilitado.
Por lo tanto, se desestimó la solicitud de Vélez de otorgarle el partido por ganado por 3 a 0 o de clasificar a la siguiente fase, ratificando así el resultado del partido y la clasificación de Boca a los cuartos de final.
Como única sanción por el error en la confección de la planilla, se le impuso a Boca una multa económica equivalente al costo de mil entradas.
Lectura rápida
¿Qué decidió la AFA respecto a Boca?
No eliminará a Boca de la Copa Argentina, solo le impondrá una multa económica.
¿Quién solicitó la resolución?
El club Vélez pidió la eliminación de Boca por la inclusión de jugadores extranjeros.
¿Cuándo jugará Boca su próximo partido?
Boca enfrentará a Racing el 27 de septiembre a las 17.
¿Qué infracción cometió Boca?
Incluir a seis futbolistas extranjeros en la planilla, superando el límite permitido de cinco.
¿Cuál fue la sanción impuesta?
A Boca se le aplicó una multa económica equivalente a mil entradas.
[Fuente: Noticias Argentinas]