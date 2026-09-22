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Cadena 3 Motor: Ya estamos en el YouTube de C3 con el TCPK de Balcarce y el Rally de Laguna Larga

Nuestra quinta entrega audiovisual de 22 minutos hace foco en la apertura de la Copa de Oro Shell V-Power de TC Pick Up en la tierra de Fangio y la última cita del llano para el Rally Cordobés. También, nos preguntamos: ¿Se corre el Dakar?. Y despedimos al gran Tulio Crespi.

22/09/2026 | 18:59Redacción Cadena 3

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Este fin de semana llevaremos los micrófonos de la Cadena 3 Argentina a dos coberturas especiales simultáneas, la apertura de la Copa de Oro Shell V-Power de TC Pick Up en el regreso del Autódromo ''Juan Manuel Fangio'' -4.600 mts.- de Balcarce y el siempre entretenido Rally de Laguna Larga por la 7ª Fecha del Campeonato Rally Cordobés 2026. Luego de la suspensión del WRC en Arabia Saudita, también nos cuestionamos si puede estar en duda la realización del Dakar 2027 y te lo contamos.

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Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa se anticipan a otro gran fin de semana de acción con el automovilismo por C3 y todas sus plataformas digitales, para traerte las novedades desde el lugar de las competencias. Y, hoy, hacen un pequeño alto para despedir a Tulio Crespi, un grande del automovilismo que nos dejó esta mañana y se despidió con una emotiva carta que compartió por las redes su familia.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y de redes, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 22'' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-

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