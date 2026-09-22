Turismo Carretera: Mercedes Benz confirmó a sus tres pilotos para la temporada 2027

La marca alemana Mercedes Benz regresó al Turismo Carretera tras 89 años, de la mano del Prestige Auto Racing atendido por el Maquin Parts, que, con un gran rendimiento en lo que va de año, ya confirmó la grilla de pilotos para el 2027. Daniel Herrero, CEO del Prestige Auto, apostó a la prolongación de Otto Fritzler, José Manuel Urcera y Diego Azar y explicó que “sería una picardía no seguir adelante con un proyecto que fue tan bueno”.

Y es que, en su año de presentación, Mercedes fue contundente desde el inicio, donde pareció no importarle la adaptación a la categoría: ganó en Posadas con Otto Fritzler, que significó la primera victoria en la historia del TC para la firma, y además metió a dos autos en la Copa de Oro.

De la mano de Fritzler, Mercedes consiguió la pole y la victoria en Posadas

“Hicieron muy bien las cosas en todo este año, así que creo que había que darles la buena noticia. Más allá de lo profesional que son todos, desde Horacio (Soljan) y todo el Maquin Parts, los pilotos creo que sería una picardía no seguir adelante con un proyecto que fue tan bueno”, dijo Herrero, muy conforme con la performance de su equipo.

“La evaluación hasta acá es muy buena. Es el año del debut, pudimos ganar, estamos peleando con dos de los tres pilotos de la Copa de Oro y el que no lo peleó fue por un tema más mecánico de la mala suerte de los fierros que por capacidad, así que estamos muy felices y agradecidos”, explicó Daniel, que hizo alusión a Diego Azar, quién no pudo clasificar a la Copa.

El impresionante CLE 53 AMG de Turismo Carretera, en manos de Diego Azar

Con respecto al buen funcionamiento y posibilidad de ser campeón en su primer año, Herrero le quitó la presión al equipo en relación a la candidatura: “Nunca tenés que sentirte candidato, creo que hay que trabajar sintiendo que no lo sos y de esa manera vos vas a dar lo mejor, es lo que decía Fangio, uno tiene que tratar de ser el mejor pero nunca creerse que lo es, así que hay que seguir trabajando como el primer día”.

El ex-campeón Manu Urcera, quién estrenó el Mercedes para Posadas, fue el último piloto nombrado por Herrero

Herrero también desarrolló su idea de trabajo y formas de conformar un proyecto, en los que prioriza los objetivos a futuro: “Cuando hablamos de incorporar y hacer este equipo, lo hicimos con la intención a largo plazo para que nadie tenga la presión de demostrar algo para seguir mañana. Entonces creo que es una buena señal de decir, estamos, queremos el automovilismo argentino y lo vamos a defender porque entendemos que es una fuente de estar cerca de nuestros clientes y poder compartir esa pasión que es el deporte motor”.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de ACTC Prensa