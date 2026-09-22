Citado a indagatoria el fanático que amenazó a Homero Pettinato tras acosar a su ex pareja
Hernán Bloquero, un seguidor obsesionado de Sofía Gonnet, fue convocado para declarar por amenazas contra Homero Pettinato en el canal de streaming donde trabaja.
FOTO: Citado a indagatoria el fanático que amenazó a Homero Pettinato tras acosar a su ex pareja
Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Un hombre conocido como Hernán Bloquero, quien se convirtió en un fanático de Sofía "La Reini" Gonnet, ha sido convocado a indagatoria por supuestas amenazas hacia Homero Pettinato. Este individuo se presentó en el canal de streaming donde el influencer trabaja, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas.
De acuerdo con fuentes oficiales, el sujeto deberá comparecer este viernes 25 de septiembre para prestar declaración por el delito de amenazas simples. En respuesta a la situación, Pettinato ha tomado precauciones, contando con un botón antipánico, una consigna policial en su hogar y un vehículo que lo acompaña al trabajo.
La causa está siendo investigada por Federico Taramelli, quien dirige la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. Este contexto de amenazas se ha tornado preocupante para el presentador, quien ha visto su seguridad comprometida.
Lectura rápida
¿Quién es Hernán Bloquero?
Es un fanático de Sofía Gonnet, conocido por sus amenazas hacia Homero Pettinato.
¿Cuándo fue citado a indagatoria?
El hombre deberá presentarse el viernes 25 de septiembre para declarar.
¿Qué medidas de seguridad tiene Pettinato?
Cuenta con un botón antipánico, consigna policial en su casa y un vehículo de seguridad.
¿Cómo se manifestó Pettinato sobre las amenazas?
Dijo que Bloquero lo ha amenazado repetidamente y que su seguridad se ha visto comprometida.
¿Quién está a cargo del caso?
La investigación está a cargo de Federico Taramelli, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
[Fuente: Noticias Argentinas]