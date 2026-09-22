Apple podría lanzar un nuevo rastreador de fitness para competir con Whoop, según un informe

Apple se encuentra en la fase de desarrollo de un nuevo rastreador de fitness que podría colocarlo en competencia directa con Whoop, una empresa de tecnología de fitness cuya valoración recientemente superó los 10 mil millones de dólares. Según un informe de Bloomberg, la compañía está llevando a cabo una "investigación tecnológica" para determinar si llevará a cabo el desarrollo completo del producto y su posterior lanzamiento.

Este nuevo dispositivo, descrito como "una banda de tela delgada con un módulo de computación equipado con sensores", no se lanzaría antes de 2028, de acuerdo con la información proporcionada por Bloomberg. Actualmente, Apple ya ofrece un rastreador de fitness a través de su Apple Watch, que registra diversas métricas de salud como entrenamientos, frecuencia cardíaca y sueño.

La nueva propuesta de Apple se asemeja a los dispositivos de Whoop, que se especializa en bandas de fitness simples que permiten el seguimiento de múltiples métricas de salud. La llegada de este nuevo producto se da en un contexto de cambios significativos dentro de la empresa: Tim Cook dejó su cargo como CEO en agosto, asumiendo el rol de presidente ejecutivo, mientras que John Ternus tomó las riendas como nuevo CEO.

Apple también enfrenta desafíos debido a un aumento en los costos por escasez de memoria. A pesar de estos contratiempos, la compañía ha prometido una serie de nuevos dispositivos, incluyendo un nuevo teléfono plegable, tabletas y una nueva MacBook Pro. Además, se encuentra en medio de un litigio contra OpenAI, a la que acusa de robo comercial, en la continua batalla por desarrollar el mejor hardware para la era de la inteligencia artificial.