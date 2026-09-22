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Enrique Sacco se postula como candidato a presidente de Independiente: "Es hora de un cambio"

El periodista y director de medios, Enrique Sacco, se postula para liderar Independiente en las elecciones de noviembre, prometiendo un cambio significativo en la gestión del club.

22/09/2026 | 18:37Redacción Cadena 3

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FOTO: "Quique" Sacco se lanzó como candidato a presidente del club de Avellaneda.

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) - Enrique Sacco, reconocido periodista deportivo y director de medios, ha confirmado su candidatura a la presidencia de Independiente a través de la agrupación "Movimiento Independiente Auténtico", con elecciones programadas para noviembre próximo.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Sacco expresó: "Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas". En este sentido, agregó: "Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente Auténtico".

El actual gerente de medios de comunicación, quien está casado con la exgobernadora María Eugenia Vidal, había considerado participar en las elecciones del club en 2022, aunque finalmente no se presentó en esa ocasión.

En cuanto a su propuesta, Sacco indicó: "Tenemos equipo, tenemos un proyecto y sabemos el club que queremos construir. Un nuevo Independiente. Para volver a ganar".

Asimismo, explicó la naturaleza de su agrupación: "Somos un grupo de socios que llegamos por primera vez a la política de Independiente, que nunca participamos de ninguna de las comisiones directivas anteriores. Y que tenemos el compromiso de dedicarnos todo el tiempo a Independiente con absoluta responsabilidad".

El candidato también hizo hincapié en la necesidad de un cambio en la forma de gestión del club: "Todo este grupo que lidero y represento, tenemos una premisa muy importante: Independiente necesita hacer de manera distinta las cosas. Todo lo contrario a lo que se viene haciendo. Para eso venimos trabajando y preparándonos hace más de un año".

En su mensaje en video, Sacco añadió: "Tenemos un equipo con perfiles idóneos en el fútbol, en la ciencia aplicada al deporte, en la innovación y también en la economía. Tenemos un proyecto con planificación y gestión".

Además de Quique Sacco, otros candidatos incluyen a Daniel Bertoni por Auténticos Rojos y Noray Nakis, actual prosecretario de la AFA, por Lista Roja. También se espera que el extenista Gastón Gaudio anuncie su candidatura en breve.

Para concluir su comunicado, Sacco expresó: "Sabemos cómo y qué Independiente construir". Las elecciones aún no tienen fecha confirmada, pero podrían llevarse a cabo el 15 o 22 de noviembre.

Lectura rápida

¿Quién es el candidato?
El candidato es Enrique Sacco, periodista deportivo y director de medios.

¿Qué propone Sacco?
Propone un cambio en la gestión del club, con un enfoque en la planificación y profesionalismo.

¿Cuándo son las elecciones?
Las elecciones están programadas para noviembre, aunque aún no hay fecha confirmada.

¿Quiénes son los otros candidatos?
Otros candidatos incluyen a Daniel Bertoni y Noray Nakis, además de Gastón Gaudio, quien podría anunciar su candidatura.

¿Cuál es el compromiso de su agrupación?
El compromiso es dedicarse a la política del club con responsabilidad y sin antecedentes en comisiones anteriores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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