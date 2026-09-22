Movimiento en la casa de Barrelier: familiares comenzaron a retirar muebles y limpiar la vivienda
La vivienda de barrio Cofico donde la Justicia situó el crimen de Agostina Vega fue restituida a los familiares. Este martes hubo movimientos y presencia policial en el lugar.
22/09/2026 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: Movimiento en la casa de Barrelier: familiares comenzaron a retirar muebles y limpiar la vivienda.
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Audio. Movimiento en la casa de Barrelier: familiares comenzaron a retirar muebles y limpiar la vivienda
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La casa de Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, donde la Justicia ubicó parte central de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, volvió a registrar movimientos este martes.
Familiares de Claudio Barrelier comenzaron a limpiar la vivienda y a retirar distintos elementos del interior. En las imágenes enviadas desde el móvil se observan muebles y sillones en el exterior de la casa.
El domicilio permanece custodiado por la Policía, pese a que ya finalizó la etapa de pericias y la vivienda fue restituida a los familiares.
La presencia policial se mantiene en el lugar luego de que la causa por el femicidio de Agostina Vega fuera elevada a juicio. El fiscal Raúl Garzón cerró la investigación y Claudio Barrelier quedó acusado como presunto autor material del crimen. Otros cinco imputados también deberán responder ante la Justicia por distintos hechos vinculados con el caso.
La casa donde se concentró la investigación
La vivienda de barrio Cofico fue uno de los principales escenarios de la investigación. Allí, según la acusación fiscal, se produjo parte de la secuencia vinculada con el crimen de Agostina, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.
Durante la investigación se realizaron distintos procedimientos y pericias en el inmueble. Tras la finalización de esas tareas y el avance de la causa hacia el juicio, el domicilio fue entregado nuevamente a los familiares.
Barrelier permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje y enfrentará el juicio acusado por delitos que incluyen abuso sexual y homicidio triplemente calificado en el marco del femicidio de Agostina Vega.
Informe de Celeste Benecchi.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la casa de Juan del Campillo 878? La casa fue limpiada por familiares de Claudio Barrelier y se retiraron elementos del interior.
¿Quién es Claudio Barrelier? Es el presunto autor material del femicidio de Agostina Vega, acusado de homicidio triplemente calificado y abuso sexual.
¿Cuándo fue encontrado el cuerpo de Agostina Vega? El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.
¿Dónde se encuentra actualmente Claudio Barrelier? Claudio Barrelier permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.
¿Por qué sigue custodiada la casa en Cofico? La casa permanece custodiada por la Policía a pesar de que finalizó la etapa de pericias, debido a que la causa fue elevada a juicio.