FOTO: Movimiento en la casa de Barrelier: familiares comenzaron a retirar muebles y limpiar la vivienda.

FOTO: Movimiento en la casa de Barrelier: familiares comenzaron a retirar muebles y limpiar la vivienda.

FOTO: Movimiento en la casa de Barrelier: familiares comenzaron a retirar muebles y limpiar la vivienda.

FOTO: Movimiento en la casa de Barrelier: familiares comenzaron a retirar muebles y limpiar la vivienda.

La casa de Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, donde la Justicia ubicó parte central de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, volvió a registrar movimientos este martes.

Familiares de Claudio Barrelier comenzaron a limpiar la vivienda y a retirar distintos elementos del interior. En las imágenes enviadas desde el móvil se observan muebles y sillones en el exterior de la casa.

El domicilio permanece custodiado por la Policía, pese a que ya finalizó la etapa de pericias y la vivienda fue restituida a los familiares.

La presencia policial se mantiene en el lugar luego de que la causa por el femicidio de Agostina Vega fuera elevada a juicio. El fiscal Raúl Garzón cerró la investigación y Claudio Barrelier quedó acusado como presunto autor material del crimen. Otros cinco imputados también deberán responder ante la Justicia por distintos hechos vinculados con el caso.

La casa donde se concentró la investigación

La vivienda de barrio Cofico fue uno de los principales escenarios de la investigación. Allí, según la acusación fiscal, se produjo parte de la secuencia vinculada con el crimen de Agostina, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.

Durante la investigación se realizaron distintos procedimientos y pericias en el inmueble. Tras la finalización de esas tareas y el avance de la causa hacia el juicio, el domicilio fue entregado nuevamente a los familiares.

Barrelier permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje y enfrentará el juicio acusado por delitos que incluyen abuso sexual y homicidio triplemente calificado en el marco del femicidio de Agostina Vega.

Informe de Celeste Benecchi.