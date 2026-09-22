San Luis presentó su temporada turística con los “50 Festivales” como emblema

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó en Casa de Gobierno la presentación de la temporada turística 2026-2027 y de la segunda edición de los “50 Festivales”. La agenda reunirá más de 70 encuentros populares en distintas localidades de San Luis, con propuestas vinculadas a la música, la danza, la gastronomía y las tradiciones locales.

Durante el acto, Poggi señaló que el objetivo es atraer visitantes durante más días del año y reducir la concentración de la actividad en los períodos de mayor demanda. También destacó la necesidad de trabajar en conjunto con los municipios y el sector privado, especialmente con prestadores de alojamiento, gastronómicos, comerciantes, emprendedores y guías de turismo.

Como parte de esa estrategia, la Provincia impulsará una campaña de promoción en medios nacionales, medios de provincias vecinas y redes sociales bajo el concepto “San Luis lo tenés cerca”. La propuesta apunta a posicionar a la provincia como destino para viajes cortos y escapadas. El Gobernador pidió además al sector privado acompañar la promoción con precios que favorezcan el regreso de los turistas.

El ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, repasó los resultados de la primera edición de los “50 Festivales”. Según informó, se realizaron 53 celebraciones, que convocaron a más de 500.000 asistentes y generaron un movimiento económico superior a los $14.000 millones. También indicó que la estadía promedio fue de tres días y medio, y que participaron más de 8.000 bailarines y 3.000 artistas locales.

Para la nueva temporada, Álvarez Pinto anunció una promoción del Banco Nación destinada a sus clientes de todo el país, con descuentos y reintegros en rubros vinculados al turismo. Según detalló, los beneficios alcanzarán el 30% en productos regionales y recreación, el 10% en hotelería y el 30% en gastronomía, además de opciones de pago en cuotas sin interés. Una parte de los reintegros será aportada por la Provincia.

Durante la presentación, el Ministerio de Turismo también firmó convenios con la Universidad de La Punta y la UPrO para trabajar en la identidad gastronómica sanluiseña y en la formación de equipos municipales vinculados a la organización de eventos.

Con esta nueva edición, el Gobierno busca consolidar a los “50 Festivales” como una marca turística de San Luis y ampliar el movimiento de visitantes en las localidades donde se realizan las celebraciones.

Informe de Alejandro Heredia.