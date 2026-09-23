Estudio advierte sobre 451.000 muertes adicionales por calor debido a El Niño

BENGALURU, India (AP) — El potente fenómeno de El Niño que se está desarrollando este año, junto con severas sequías, incendios forestales y la disminución de suministros de agua, podría resultar en casi medio millón de muertes adicionales a nivel global para finales de febrero, de acuerdo con un estudio divulgado el miércoles.

La sombría advertencia proviene del Climate Impact Lab, con sede en la Universidad de Chicago, que estima que hasta 451.000 muertes relacionadas con el calor entre junio y finales de febrero pueden atribuirse a El Niño, en comparación con las muertes por calor que se esperarían en un año promedio.

El mayor impacto se anticipa en los países más pobres, que ya enfrentan problemas de inseguridad alimentaria y altos costos de energía, exacerbados por el cambio climático y las repercusiones de la guerra en Irán. Michael Greenstone, cofundador del grupo y coautor del estudio, expresó que el riesgo por el calor probablemente persistirá más allá de febrero, a pesar de que se prevé que este El Niño finalice para entonces. Añadió que las repercusiones de este fenómeno meteorológico podrían sentirse hasta bien entrado el próximo verano.

La investigación indica que el calor es más peligroso en regiones que ya son calurosas y tienen menos recursos. "Si ya estás en un lugar caluroso, ese par de grados extra va a ser mucho más peligroso", advirtió Greenstone. En contraste, los países más ricos suelen contar con mayor acceso a aire acondicionado, fuentes de agua confiables y sistemas de salud más robustos.

El estudio combinó pronósticos estacionales de temperatura con estimaciones localizadas sobre cómo las altas temperaturas afectan la mortalidad en más de 24.000 regiones del mundo. Los investigadores calcularon las muertes adicionales relacionadas con el calor comparando las muertes esperadas bajo las temperaturas elevadas provocadas por El Niño con las muertes que se anticiparían si las temperaturas se mantuvieran en niveles similares a los de las últimas tres décadas. Las proyecciones abarcan todo el periodo de El Niño, desde junio de 2026 hasta finales de febrero de 2027.

El estudio también destaca que el Sur Global, término que se refiere a los países en desarrollo, soportará la carga más pesada del calor extremo. La investigación halló que se espera que la región del Sahel en Africa sea la más afectada, con unas 66.800 muertes adicionales atribuidas al calor exacerbado por El Niño. Otros focos significativos incluyen el sur y sudeste de Asia y partes de América Latina, con proyecciones de 19.400 muertes en Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya, 19.300 en Indonesia, 15.800 en India y 13.300 en Brasil.

Ante cifras tan alarmantes, el informe sugiere que los gobiernos pueden adoptar diversas medidas. Estas incluyen sistemas de alerta por calor, centros de enfriamiento, puntos de hidratación, protección para trabajadores al aire libre, aumento de la capacidad hospitalaria y acciones específicas dirigidas a personas mayores y otros grupos vulnerables. También se recomienda lo que se denomina financiamiento anticipatorio, que permitiría a los gobiernos movilizar recursos antes de que se alcance el pico del calor peligroso.

Abhiyant Tiwari, experto en calor de NRDC India, que no participó en el estudio, comentó que las proyecciones deberían servir como un llamado a la acción, más que como un motivo de alarma. Sin embargo, destacó que, aunque contar con planes bien elaborados es crucial, su implementación y la obtención de fondos siguen siendo un desafío significativo. "La verdadera medida de nuestra preparación no es cuántas alertas por calor emitimos, sino cuán eficazmente protegemos a las personas y reducimos las muertes evitables", agregó Tiwari.

El Niño es un patrón climático natural, pero el evento inusualmente fuerte de este año se produce en un planeta ya afectado por el cambio climático generado por la actividad humana, lo que aumenta los riesgos de calor extremo. El Climate Impact Lab indicó que las temperaturas globales sobre tierra durante este El Niño podrían ser más altas en alrededor de 1,2 grados Celsius (2,1 Fahrenheit), lo que generaría un 44% más de días extremadamente calurosos que en un año típico. El informe advierte que esos aumentos de temperatura podrían reflejar condiciones que el cambio climático podría volver comunes en unos 20 años.

Por lo tanto, este El Niño podría ser un adelanto de lo que está por venir a medida que el planeta sigue calentándose. También representa una oportunidad para que los responsables de la toma de decisiones identifiquen acciones urgentes que puedan implementarse ahora para salvar decenas de miles de vidas.