Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Tucumán.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°. La humedad se encuentra en un 61%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 29°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento seguirá soplando a una velocidad similar a la actual. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con temperaturas en aumento. Para el jueves 24 de septiembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 35°, con cielo despejado. El viernes 25, las temperaturas oscilarán entre 19° y 38°, con algunas nubes. El sábado 26, se espera un rango de 21° a 35°, con cielo despejado. Para el domingo 27, la mínima será de 23° y la máxima de 36°, también con cielo despejado. Finalmente, el lunes 28, se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 35°, con probabilidad de lluvias moderadas.