"Ya estamos luchando la batalla de ayer": el primer ministro griego habla sobre IA

Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, visitó San Francisco para promover su país, pero también para expresar sus preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad. En un evento con aproximadamente 250 emprendedores e inversores, declaró que ningún gobierno está preparado para los cambios que la IA traerá.

El primer ministro describió su viaje como una misión de exploración, donde visitó empresas como Tesla y Sequoia Capital. Mitsotakis también se dirigió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con el objetivo de construir lazos con la comunidad tecnológica. Grecia se prepara para recuperar el estatus de mercado desarrollado según MSCI el próximo año, lo que podría atraer inversiones significativas.

Mitsotakis mencionó que la economía griega está mejorando, y que el país está pagando su deuda a un ritmo récord. Por ejemplo, las tasas de interés de los bonos griegos son más bajas que las de Estados Unidos, lo que refleja un cambio positivo respecto a la crisis de deuda de hace unos años.

El primer ministro también destacó el uso de fondos europeos para mejorar la infraestructura digital del país, incluyendo un portal en línea que facilita los trámites gubernamentales y un nuevo superordenador que potenciará la investigación en IA. Sin embargo, expresó su preocupación por cómo la IA podría afectar la educación, advirtiendo que los estudiantes ya utilizan chatbots para hacer sus tareas, lo que podría llevar a la complacencia.

En relación con el uso de IA en las aulas, mencionó un programa piloto que busca reducir la carga administrativa de los docentes, pero enfatizó que el aprendizaje de habilidades básicas sigue siendo crucial. Además, se refirió a la necesidad de un reglamento inteligente para la IA, sugiriendo que la discusión sobre su regulación debería llevarse a cabo en Grecia, un país con una rica historia filosófica.

Finalmente, Mitsotakis planteó una reflexión sobre lo que significa ser humano en un mundo donde la IA supera la capacidad del cerebro humano. Propuso que es fundamental reunir a tecnólogos y científicos sociales para discutir el futuro de la humanidad en el contexto de la IA.