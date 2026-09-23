Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de clear sky, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 8°, con una humedad del 79% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste (290°) y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad que rondará los 1.54 m/s. La humedad será del 79%, lo que puede generar una sensación de frescura durante la mañana. No se anticipan lluvias, por lo que el cielo permanecerá despejado durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas en ascenso. El jueves 24 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 30°, con algunas nubes. Para el viernes 25, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 34°, con cielo despejado. El sábado 26, la temperatura mínima se ubicará en 20° y la máxima en 35°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, el domingo 27 se prevé un cambio en las condiciones, con una mínima de 21° y una máxima de 36°, y la posibilidad de lluvias ligeras.