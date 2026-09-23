Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 25%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este, lo que aporta frescura al ambiente. La presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad baja y la suave brisa del este harán que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas en ascenso. El jueves 24 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 34°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 25, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, con nubes dispersas. El sábado 26, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 27, la mínima será de 16° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras.