FOTO: Córdoba lanzó "Cuotazas": qué se puede comprar en hasta 20 cuotas sin interés y cómo acceder.

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El Gobierno de Córdoba presentó este martes Cuotazas, una nueva etapa del programa Córdoba Impulsa que amplía las alternativas de financiación para compras en comercios de toda la provincia.

La iniciativa, encabezada por el gobernador Martín Llaryora, permitirá realizar compras con tarjeta Cordobesa en 6, 9, 12, 15 y hasta 20 cuotas sin interés, de acuerdo con el rubro y en los comercios adheridos.

El programa ya cuenta con más de 3.400 establecimientos y suma cerca de 3.000 nuevos comercios respecto de la etapa inicial. La promoción estará vigente hasta el 31 de enero de 2027.

Qué se puede comprar y en cuántas cuotas

El esquema contempla diferentes planes de financiación según la actividad comercial:

Supermercados y farmacias: 6 cuotas sin interés.

Ópticas, librerías y jugueterías: 6 cuotas sin interés.

Indumentaria, calzado y accesorios de moda: 9 cuotas sin interés.

Repuestos y servicios para automotores: 9 cuotas sin interés.

Bicicletas en bicicleterías: 12 cuotas sin interés.

Neumáticos: 15 cuotas sin interés.

Electrodomésticos y tecnología: hasta 20 cuotas sin interés.

La propuesta busca ampliar el acceso al financiamiento y facilitar las compras en distintos sectores comerciales de la provincia.

Cómo acceder a las cuotas sin interés

Para los consumidores, el requisito es realizar las compras con tarjeta Cordobesa en los comercios que estén adheridos a Córdoba Impulsa.

Los comercios interesados en incorporarse al programa deben tener una cuenta en Bancor y acreditar allí sus ventas. La adhesión puede realizarse de manera digital.

Créditos de hasta $10 millones para comercios

Además de las cuotas para consumidores, Córdoba Impulsa incorpora una línea de financiamiento para capital de trabajo destinada a los comercios.

El programa dispone de un cupo total de $20.000 millones. Cada comercio podrá solicitar hasta $10 millones por operación, con un plazo de devolución de hasta 36 meses y una tasa nominal anual del 33%.

La tasa contempla un subsidio provincial de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa original.

Para acceder a estos créditos, los comercios deberán cumplir determinados requisitos, entre ellos estar adheridos a la Cámara de Comercio de Córdoba o Fedecom, contar con una cuenta corriente en Bancor y acreditar una antigüedad mínima de tres años ante ARCA.

Esta línea de financiamiento estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el cupo previsto.

De esta manera, la nueva etapa del programa combina financiación para los consumidores con herramientas de capital de trabajo para los comercios, con el objetivo de impulsar las ventas y facilitar el movimiento comercial en Córdoba.