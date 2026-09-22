Defensores del 'Pity' Álvarez expresan preocupación tras el choque en La Paternal
Los abogados del cantante, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, pidieron medidas urgentes tras el choque en una estación de servicio, indicando que su salud es delicada.
FOTO: Defensores del 'Pity' Álvarez expresan preocupación tras el choque en La Paternal
Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Los defensores de Cristian "Pity" Álvarez manifestaron su preocupación este lunes tras el accidente del cantante en una estación de servicio, situada en el barrio porteño de La Paternal. En este contexto, señalaron que la situación se encuentra "al límite de todo".
El abogado Sebastián Queijeiro conversó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó que, junto a su colega Javier Baños, están "preocupados" por el estado del artista.
"Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él", comentó Queijeiro, quien solicitó "medidas urgentes" al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
El abogado citó el artículo 48 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece su intervención como gestor procesal, y reiteró, en el escrito presentado ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, el pedido para que Álvarez sea evaluado por profesionales.
Queijeiro indicó que desde la Secretaría del Juzgado Civil N.° 4 se ha emitido un oficio a la Obra Social de SADAIC con fecha 17/9/2026, pero informaron que no tenían personal en legales, lo que impidió realizar una evaluación de la situación de salud de Silvina Álvarez Congiú, hermana de Álvarez.
El abogado también reveló que el cantante "se encerró en su habitación durante el fin de semana", lo que llevó a que tuvieran que llamar a un cerrajero para ingresar, aunque finalmente Pity les abrió la puerta.
Además, destacó que su estado de salud es "delicado" y que "no puede permanecer solo", por lo que reiteró la necesidad de un análisis del cantante "en un plazo de 24 horas", conforme a lo estipulado por la Ley 26.657 y el artículo 42 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el 'Pity' Álvarez?
Tuvo un choque en una estación de servicio en La Paternal.
¿Quiénes expresaron preocupación?
Sus defensores, Sebastián Queijeiro y Javier Baños.
¿Qué solicitaron los abogados?
Solicitaron medidas urgentes y una evaluación profesional de su salud.
¿Cuál es el estado de salud del cantante?
Es considerado delicado y no puede permanecer solo.
¿Qué ley mencionan los abogados?
Hacen referencia a la Ley 26.657 sobre salud mental.
[Fuente: Noticias Argentinas]