River busca reformar el reglamento de la Primera División con propuestas innovadoras
La dirigencia del club presentó una serie de modificaciones en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, centrándose en la reducción de equipos y mejoras en el arbitraje.
FOTO: Stefano Di Carlo, presidente de River.
Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – La directiva de River, encabezada por el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel, presentó un conjunto de seis propuestas para modificar el reglamento de la Primera División durante la reciente reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.
La iniciativa del club, conocida como el "Millonario", se centra en la reducción gradual del número de equipos en la máxima categoría, con la intención de establecer reglas que permanezcan inalteradas durante el transcurso del torneo. Además, se incluyó un reclamo sobre la actuación de las autoridades arbitrales.
Otra de las propuestas de River busca reformular el modelo de derechos de televisación, en un planteamiento que los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se comprometieron a considerar.
El documento presentado fue calificado como "crítico" y tiene como objetivo reformar distintos aspectos del funcionamiento actual del fútbol argentino. La comisión directiva que lidera el presidente Stefano Di Carlo expuso diferentes modificaciones para el formato de la Primera División.
Entre los cambios propuestos, se destaca el interés por cambiar el formato de las competencias, reduciendo progresivamente la cantidad de equipos, mientras se mantienen las reglas del certamen durante su desarrollo.
Además de reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases, que ha sido ampliamente superada en esta temporada, con refuerzos llegando a sus nuevos clubes más allá de la octava fecha, River también solicitó establecer criterios claros en cuanto a procedimientos institucionales y acceso a la información.
La dirigencia del club también ha hecho un llamado a revisar el arbitraje, proponiendo una discusión sobre los roles de quienes actualmente dirigen el referato argentino, apuntando a Federico Beligoy como el principal foco de atención. Este punto incluye la creación de una evaluación por rendimiento, que debería ser realizada por un comité independiente.
Finalmente, River aboga por mantener el funcionamiento solidario en la distribución de ingresos entre los clubes, buscando replantear la forma en que la AFA genera recursos y reformular el modelo de derechos de televisión, tanto a nivel nacional como internacional.
El comunicado de River se basa en la rica historia del fútbol argentino, que exige "un nivel de competitividad global, con torneos que estén a la altura, en formato, arbitraje, transparencia y claridad de los reglamentos, así como en la generación de ingresos".
Lectura rápida
¿Qué propone River?
Modificaciones en el reglamento de la Primera División, incluyendo la reducción de equipos y mejoras en el arbitraje.
¿Quién presentó las propuestas?
La propuesta fue presentada por la dirigencia de River, liderada por Ignacio Villarroel.
¿Cuándo se presentó el documento?
El documento fue presentado en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, el 22 de septiembre.
¿Cuál es el objetivo de las propuestas?
Buscar una mejora en el formato de las competencias y en la distribución de ingresos entre clubes.
¿Qué se plantea respecto al arbitraje?
Revisar los roles actuales en el arbitraje argentino y crear un comité independiente para evaluar su rendimiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]