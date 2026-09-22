River busca reformar el reglamento de la Primera División con propuestas innovadoras

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – La directiva de River, encabezada por el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel, presentó un conjunto de seis propuestas para modificar el reglamento de la Primera División durante la reciente reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

La iniciativa del club, conocida como el "Millonario", se centra en la reducción gradual del número de equipos en la máxima categoría, con la intención de establecer reglas que permanezcan inalteradas durante el transcurso del torneo. Además, se incluyó un reclamo sobre la actuación de las autoridades arbitrales.

Otra de las propuestas de River busca reformular el modelo de derechos de televisación, en un planteamiento que los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se comprometieron a considerar.

El documento presentado fue calificado como "crítico" y tiene como objetivo reformar distintos aspectos del funcionamiento actual del fútbol argentino. La comisión directiva que lidera el presidente Stefano Di Carlo expuso diferentes modificaciones para el formato de la Primera División.

Entre los cambios propuestos, se destaca el interés por cambiar el formato de las competencias, reduciendo progresivamente la cantidad de equipos, mientras se mantienen las reglas del certamen durante su desarrollo.

Además de reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases, que ha sido ampliamente superada en esta temporada, con refuerzos llegando a sus nuevos clubes más allá de la octava fecha, River también solicitó establecer criterios claros en cuanto a procedimientos institucionales y acceso a la información.

La dirigencia del club también ha hecho un llamado a revisar el arbitraje, proponiendo una discusión sobre los roles de quienes actualmente dirigen el referato argentino, apuntando a Federico Beligoy como el principal foco de atención. Este punto incluye la creación de una evaluación por rendimiento, que debería ser realizada por un comité independiente.

Finalmente, River aboga por mantener el funcionamiento solidario en la distribución de ingresos entre los clubes, buscando replantear la forma en que la AFA genera recursos y reformular el modelo de derechos de televisión, tanto a nivel nacional como internacional.

El comunicado de River se basa en la rica historia del fútbol argentino, que exige "un nivel de competitividad global, con torneos que estén a la altura, en formato, arbitraje, transparencia y claridad de los reglamentos, así como en la generación de ingresos".