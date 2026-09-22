Los complejos números de la "T" para clasificar en las dos tablas

A falta de 6 fechas y 18 puntos para finalizar la etapa clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Talleres se encuentra complicado para avanzar a los play off y también para alcanzar uno de los lugares que llevará a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Cumplidas 10 fechas del Clausura, la “T” ocupa la penúltima posición de la Zona A con 8 puntos, los mismos que Central Córdoba pero mejor posicionado por goles a favor ya que diferencia de gol también es la misma.

Newell’s actualmente se encuentra en el octavo escalón, el último que tiene premio, con 16 puntos, los mismos de Lanús pero con peor diferencia de gol.

La diferencia es de 8 puntos, es decir tres de los seis partidos que quedan. Pero en el medio tiene otros cinco equipos como Unión, San Lorenzo, Estudiantes, Riestra y Platense.

De esos cinco ya enfrentó al Ciclón y al Calamar.

Sin embargo, ya se midió con los dos clubes que suman 16 unidades y los perdió (1-0 ante Newell’s y 3-0 contra Lanús).

Es decir que para lograr el cometido de la clasificación, deberá tener un sprint final muy aceitado y no sólo achicar los puntos, también bajar la negativa diferencia de gol (-6) y la cantidad de goles en contra (17) que lo convierten en el equipo más derrotado en el arco de los 30 de Primera División.

A su favor de los 6 cotejos que restan, cuatro serán en Córdoba.

¿Y EN LA ANUAL?

La tabla general del año clasifica al primero como campeón de Liga y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 junto al escolta.

El tercero irá a la fase previa del máximo torneo continental de clubes.

Y del cuarto al noveno (seis equipos) jugarán la Copa Sudamericana 2027.

Si bien Belgrano aparece en el noveno puesto, el Celeste libera ese cupo porque tiene su lugar asegurado para la Libertadores, al ser campeón del Apertura. Por lo tanto, el último que hoy está clasificando es Estudiantes de La Plata con 41 puntos.

Talleres está en la 18° colocación con 34 unidades, a siete del “Pincha” con el que debe enfrentarse y 18 por jugar.

Pero como le pasa en la tabla del grupo, tiene siete equipos en el medio y además de medirse con algunos y descontarle puntos, también debe mejorar la diferencia de gol general que es negativa (-2).

QUÉ LE QUEDA A TALLERES

Fecha 11: Belgrano (L)

Fecha 12: Independiente (L)

Fecha 13: Boca (V)

Fecha 14: Defensa y Justicia (L)

Fecha 15: Riestra (V)

Fecha 16: Estudiantes de La Plata (L)

Informe de Gabriel Rodríguez