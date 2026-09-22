El Gobierno criticó a la jueza que sobreseyó a un adolescente de 14 años: "No le hace bien a nadie"

FOTO: La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, criticó el fallo de De Marinis.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó a la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis por declarar inconstitucional el artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

"Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la Justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo", afirmó la funcionaria en declaraciones a Infobae.

De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, firmó el lunes la resolución que permitió el sobreseimiento del menor. El fallo generó cuestionamientos políticos y pedidos de juicio político contra la magistrada.

Monteoliva sostuvo que el nuevo régimen penal juvenil fue consensuado entre distintos sectores políticos para responder a una deuda histórica en la materia y manifestó su "total desacuerdo" con la decisión judicial.

"Se le hace daño a los argentinos. No le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador", señaló.

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La ministra también destacó el trabajo de jueces y fiscales a los que definió como "valientes" y "valiosos", y consideró que resoluciones como la de De Marinis perjudican los avances logrados en materia de seguridad y Justicia.

"Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo. No es por ahí", planteó.

Consultada sobre la posibilidad de revertir el fallo, Monteoliva indicó que deberán analizarse las herramientas legales disponibles y las decisiones que puedan adoptarse ante situaciones de ese tipo.

"Hay que evaluar muy bien qué herramientas se pueden tomar para revertir este tipo de situaciones", concluyó. Según remarcó, cualquier abordaje debe contemplar tanto a las víctimas como al adolescente involucrado.

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