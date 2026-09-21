Inédito temporal en La Francia: la piedra destruyó más de 2.300 paneles de dos parques solares

El gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de La Francia, Alejandro Tosco, detalló este lunes a Cadena 3 la magnitud del histórico temporal de granizo que azotó el domingo a esa localidad cordobesa y causó destrozos inéditos en la infraestructura energética.

Según explicó el directivo, no existen antecedentes en los últimos 100 años de una tormenta de piedra de semejante envergadura en la zona.

Además, el fenómeno tomó por sorpresa a la comunidad, ya que, si bien existía una alerta meteorológica amarilla, nada hacía prever un temporal de una violencia capaz de provocar lesiones en personas y severos daños materiales.

El impacto más severo de la granizada afectó directamente al predio donde funcionan los dos parques solares de la cooperativa, uno de 500 kW, inaugurado en junio de 2025, y un nuevo módulo de 1 MW, cuya puesta en marcha estaba programada precisamente para esta jornada.

De los 2.700 paneles solares de 620 vatios instalados entre ambas plantas, la piedra destruyó entre el 95% y el 98% de la totalidad de las placas, dejando la infraestructura destruida de forma casi completa.

La severidad del temporal también provocó la rotura de líneas de media tensión y de la red de fibra óptica, dejando a unos 200 usuarios sin servicio.

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Al realizar una primera evaluación económica del siniestro, Tosco precisó que el costo directo de reposición de los paneles solares dañados asciende a aproximadamente 230.000 dólares. A esa cifra, se le deben sumar unos 150.000 dólares en concepto de lucro cesante por la energía que se dejará de generar e ingresar hasta tanto las instalaciones puedan volver a estar operativas.

De este modo, las pérdidas globales superan holgadamente los 400.000 dólares al contabilizar la inversión en equipamiento, la mano de obra y el movimiento de materiales necesarios para la reconstrucción.

En cuanto a la cobertura de los daños, el gerente destacó que la institución cooperativa cuenta con la póliza de seguro contratada desde el año pasado, siendo uno de los pocos parques solares asegurados en la provincia de Córdoba.

Durante la jornada, se formalizó la denuncia ante la compañía aseguradora y se aguarda la llegada del perito correspondiente para inspeccionar el lugar, paso previo e indispensable para autorizar las tareas de desmantelamiento. Sin embargo, Tosco aclaró que la póliza no contempla el lucro cesante ni los costos adicionales derivados de los trabajos de montaje.

Por último, el responsable de la cooperativa abordó las complejidades técnicas que impiden prevenir estos desastres en generadores fotovoltaicos, aclarando que no es viable techar los paneles, porque cualquier obstrucción impediría la captación de luz solar.

Asimismo, explicó que los sistemas de seguimiento móvil que orientan las placas en posición vertical ante la piedra suelen ser vulnerables a las ráfagas de viento de más de 100 km/h que acompañan a estas tormentas. Por ello, las autoridades cooperativas enfocarán sus esfuerzos en el peritaje y la posterior reconstrucción de los parques para restablecer la generación de energía limpia.

Entrevista de “Informados, al regreso”.