Aldosivi se impuso ante Atlético Tucumán y River se benefició en el Torneo Clausura

FOTO: Aldosivi volvió a la victoria ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura 2026.

Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- Aldosivi le ganó por 1-0 al Atlético Tucumán de Julio Falcioni por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, resultado que le dio una ayuda a River para que momentáneamente se quede en el octavo puesto de la Zona B.

Tomás Fernández fue el encargado de darle la tan ansiada e importante victoria al "Tiburón", a los 11 minutos del segundo tiempo, tras una jugada desde la derecha en conjunto con su compañero Santiago Moya, en el partido disputado en el estadio José María Minella.

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