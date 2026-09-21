Aldosivi se impuso ante Atlético Tucumán y River se benefició en el Torneo Clausura
El "Tiburón" consiguió sumar de a tres por segunda vez y llegó a los ocho puntos en el Torneo Clausura.
FOTO: Aldosivi volvió a la victoria ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura 2026.
Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- Aldosivi le ganó por 1-0 al Atlético Tucumán de Julio Falcioni por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, resultado que le dio una ayuda a River para que momentáneamente se quede en el octavo puesto de la Zona B.
Tomás Fernández fue el encargado de darle la tan ansiada e importante victoria al "Tiburón", a los 11 minutos del segundo tiempo, tras una jugada desde la derecha en conjunto con su compañero Santiago Moya, en el partido disputado en el estadio José María Minella.
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Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Aldosivi ganó 1-0 a Atlético Tucumán.
¿Quién anotó el gol de la victoria?
Tomás Fernández anotó el gol decisivo para Aldosivi.
¿En qué fecha se jugó el partido?
El partido se disputó el 21 de septiembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el estadio José María Minella.
¿Qué impacto tuvo este resultado en la tabla?
El triunfo permitió a River mantenerse en el octavo puesto de la Zona B.
[Fuente: Noticias Argentinas]