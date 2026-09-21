El rosarino Pedro De Haro fue campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Suramericanos

FOTO: El jugador de Atlético del Rosario integró el seleccionado argentino que venció 17-7 a Chile.

El rosarino Pedro De Haro se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con Los Pumas 7, que este lunes derrotaron 17-7 a Chile en la final del rugby seven y se quedaron con la medalla de oro ante una multitud en el Hipódromo Independencia.

El jugador de Atlético del Rosario formó parte del seleccionado argentino que cerró de la mejor manera su participación en una competencia que tuvo un significado particular para el deportista, que pudo disputar el torneo internacional en su propia ciudad y acompañado por familiares, amigos y el público local.

La definición masculina encontró a Argentina imponiéndose sobre Chile para subirse a lo más alto del podio. El encuentro se disputó con las tribunas colmadas y un fuerte acompañamiento durante toda la jornada.

FOTO: El encuentro se disputó con las tribunas colmadas.

La actividad había sido reprogramada luego de que las condiciones meteorológicas y la tormenta eléctrica obligaran a suspender las competencias previstas para el domingo.

Doble oro argentino en Rosario

La jornada de rugby también terminó con festejo para el seleccionado femenino. Las Yaguaretés derrotaron 33-5 a Colombia en la final y obtuvieron otra medalla dorada para la delegación argentina.

FOTO: Las Yaguaretés también lograron el oro tras superar 33-5 a Colombia.

De esta manera, Argentina se quedó con los dos títulos en juego en el rugby 7 de los Suramericanos, en una jornada que convirtió al Hipódromo Independencia en uno de los principales escenarios de celebración del certamen.

Para Rosario, el triunfo de Los Pumas 7 tuvo además un protagonista propio: De Haro consiguió la medalla de oro representando al país a pocos metros del club en el que desarrolla su carrera deportiva.