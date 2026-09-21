El descenso por promedio ahora sí es cosa de dos: Aldosivi o Estudiantes de Río Cuarto

Aldosivi de Mar del Plata consiguió un gran triunfo sobre Atlético Tucumán 1-0, en el marco de la 10ª fecha del Clausura de la Liga Profesional y sueña con permanecer en la máxima categoría.

La jornada tuvo el domingo por la noche, la derrota de Estudiantes de Río Cuarto a manos de Belgrano 2-1 y ese resultado no solo que complicó más al “León”, sino que le aseguró la permanencia a Banfield en los promedios.

¿Por qué? Porque el “Taladro” podrá perder todo de acá hasta el final y el coeficiente será de 0.980, número al que no llega Estudiantes imponiéndose en los cotejos que restan.

Por lo tanto, el primer descenso que va a ser por la tabla de promedios, según el orden de prioridad, se definirá entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

El Celeste del Imperio del Sur marcha último en las dos tablas y suma 11 puntos en ambas ya que divide por una sola temporada. De conseguir los 18 puntos que quedan en juego, llegará a 29 que se tendrán que dividir por los 32 partidos del año, dándole un coeficiente de 0,906; lejos del 0,980 de Banfield.

Aldosivi suma 49 puntos en dos temporadas y con 10 más de los 18 que quedan en juego, tendrá 59 puntos que divididos por 64 partidos le dejará un coeficiente de 0,921.

La clave en las próximas dos fechas

En la jornada 12 podría decretarse el descenso de Estudiantes de Río Cuarto por promedio, ya que al dividir por un solo torneo sube y baja más que sus rivales, por lo que se debe hacer una nueva cuenta.

En la que viene, la 11ª, si Aldosivi le gana a Huracán y Estudiantes pierde ante Racing, al “Tiburón” le bastaría no caer en la 12ª frente a Sarmiento de Junín para salvarse por promedios.

Por lo que la 13ª en la que juegan Estudiantes – Aldosivi en Río Cuarto, podría darse ya con un descenso consumado.

La tabla anual

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FOTO: La tabla anual

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El triunfo de Aldosivi le permite sumar 16 puntos en 26 fechas y se puso a 5 unidades de Riestra con 15 en juego.

Central Córdoba tiene 24 y se encuentra ocho puntos por encima y parece estar lejos.

QUÉ LE QUEDA A ESTUDIANTES

11°: Racing (L)

12°: River (V)

13°: Aldosivi (L)

14°: Barracas (V)

15°: Gimnasia LP (L)

16°: Central (V)

QUÉ LE QUEDA A ALDOSIVI

11°: Huracán (V)

12°: Sarmiento (L)

13°: Estudiantes RC (V)

14°: Belgrano (L)

15°: Racing (V)

16°: River (L)

QUÉ LE QUEDA A RIESTRA

11°: Central Córdoba (L)

12°: San Lorenzo (V)

13°: Unión (L)

14°: Instituto (V)

15°: Talleres (L)

16°: Independiente (V)

Informe de Gabriel Rodríguez