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Un coche fúnebre despistó y quedó suspendido sobre la barranca del arroyo San Lorenzo

El vehículo circulaba por calle Clemente Albelo cuando, por causas que todavía se investigan, terminó fuera de la calzada. Quedó atascado al borde del arroyo y debió montarse un operativo para retirarlo.

21/09/2026 | 20:06Redacción Cadena 3 Rosario

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Debió montarse un operativo para retirarlo (MDR)

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Un coche fúnebre protagonizó este lunes un llamativo episodio en la zona norte de San Lorenzo, luego de despistar y quedar suspendido sobre la barranca del arroyo, sin llegar a caer al agua.

El hecho ocurrió pasadas las 13, cuando el vehículo circulaba por calle Clemente Albelo, en barrio Norte. Por motivos que todavía no fueron determinados, salió de la calzada y terminó atascado en la pendiente que desemboca sobre el arroyo San Lorenzo.

La escena generó preocupación entre quienes circulaban por el sector, aunque el coche quedó sostenido sobre la barranca y no terminó dentro del curso de agua.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Operativo para retirar el vehículo

Tras el incidente, se desplegó un operativo para poder retirar el coche de manera segura y evitar que continuara descendiendo por la pendiente.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre qué provocó el despiste ni se informó oficialmente sobre personas heridas.

El episodio ocurrió en un sector cercano al arroyo que forma parte de una zona identificada por la normativa municipal como área de riesgo por las características del terreno y la proximidad con la barranca.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un coche fúnebre despistó y quedó suspendido sobre la barranca del arroyo San Lorenzo.

¿Quién estuvo involucrado? El vehículo era un coche fúnebre que circulaba por Clemente Albelo.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este lunes, pasadas las 13.

¿Dónde tuvo lugar? En la zona norte de San Lorenzo, específicamente en barrio Norte.

¿Cómo se manejó la situación? Se desplegó un operativo para retirar el coche de manera segura y evitar que descendiera por la pendiente.

¿Por qué es relevante? La zona es considerada de riesgo por las características del terreno y la proximidad con la barranca.

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