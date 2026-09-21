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Buscaban a una mujer en Las Flores y encontraron seis armas y 117 municiones

La investigación comenzó por una causa de extorsiones y amenazas agravadas. La PDI realizó tres allanamientos en el barrio Las Flores y secuestró pistolas, cargadores, municiones, celulares y dinero en efectivo.

21/09/2026 | 18:59Redacción Cadena 3 Rosario

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La investigación comenzó por una causa de extorsiones y amenazas agravadas. (PDI)

FOTO: La investigación comenzó por una causa de extorsiones y amenazas agravadas. (PDI)

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Una investigación para localizar a una mujer con pedido de captura derivó en el secuestro de seis armas de fuego y 117 municiones durante tres allanamientos realizados en barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Captura del Departamento Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y se enmarca en una causa por extorsiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Las actuaciones habían comenzado el pasado 8 de septiembre, a partir de una orden judicial para localizar a Paola C. Desde entonces, los investigadores realizaron tareas de campo y relevamientos para determinar los lugares que frecuentaba la mujer.

Durante esas medidas, los agentes recibieron información sobre un domicilio en el que presuntamente se almacenaban armas. Los datos fueron remitidos a la Fiscalía, que posteriormente ordenó tres allanamientos.

Los procedimientos se llevaron adelante en viviendas ubicadas en Heliotropo al 1700, Rosa Blanca al 6900 y Ulises al 7000, todas en barrio Las Flores.

FOTO: La ametralladora nacional FMK3. (PDI)

Seis armas y más de un centenar de municiones

Como resultado de las requisas, la PDI secuestró seis armas de fuego, además de distintos cargadores y 117 proyectiles: 108 calibre 9 milímetros, siete calibre .380 y dos calibre .38 Special. Parte del armamento tenía la numeración suprimida.

También fueron incautados teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

En el marco de los operativos, la Fiscalía dispuso además el traslado de un hombre de 49 años para verificar sus antecedentes y realizar una nueva consulta judicial.

La causa continúa bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación, mientras se analiza el material secuestrado y prosiguen las medidas vinculadas con la búsqueda de la mujer requerida por la Justicia.

Lectura rápida

¿Qué se encontró durante la investigación? Se encontraron seis armas de fuego y 117 municiones.

¿Quién llevó a cabo el procedimiento? El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Captura del Departamento Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Cuándo comenzaron las actuaciones? Las actuaciones comenzaron el 8 de septiembre.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron en barrio Las Flores, en Rosario.

¿Por qué se llevó a cabo la investigación? Se llevó a cabo para localizar a Paola C., quien tenía un pedido de captura.

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