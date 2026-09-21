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Dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: ¿Cómo sigue la diva de los almuerzos?

La conductora sigue "evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado" y se dará un nuevo parte el próximo miércoles.

21/09/2026 | 12:43Redacción Cadena 3

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Mirtha Legrand internada: qué se sabe sobre la salud de la diva

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La conductora Mirtha Legrand continúa "evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado", según se indicó en el nuevo parte médico en el cual se indicó que "seguirá con el tratamiento específico del cuadro".

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", señaló el escrito.

Asimismo, añadió: "Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos".

"De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico", culminó el escrito firmado por el DR. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei.

La legendaria conductora atraviesa su segunda internación en un mes, a los 99 años, en el citado centro de salud y, en medio de la preocupación por su salud, se conoció que la diva padecería un cuadro de "neumonía".

El viernes se informó que Mirtha presentaba un cuadro compatible con una neumopatía, una enfermedad, trastorno o alteración que pueda afectar a los pulmones.

El cuadro de salud de la legendaria presentadora atravesó un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de esa internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Por tanto, Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

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Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Cómo se encuentra Mirtha Legrand?
Está evolucionando favorablemente, según el último parte médico.

¿Qué enfermedad padece?
Se le diagnosticó un cuadro de neumonía.

¿Cuándo se emitirá el próximo parte médico?
El próximo informe está programado para el miércoles.

¿Quién firmó el parte médico?
El parte fue firmado por el DR. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei.

¿Cuándo fue dada de alta Mirtha Legrand?
Fue dada de alta el 13 de septiembre tras una evolución favorable.

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