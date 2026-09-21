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Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán: cronograma y horarios

La carrera de este fin de semana será el sábado, en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto buscará sumar puntos.

21/09/2026 | 12:02Redacción Cadena 3

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Se viene el GP de Azerbaiyán.

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine se enfrenta a un nuevo reto en la Fórmula 1 este fin de semana, participando en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Este evento se desarrollará en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una longitud de 6,003 kilómetros.

La actividad comenzará el jueves, a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), con la primera sesión de prácticas libres. Solo unas horas más tarde, a las 9, se llevará a cabo la segunda sesión de entrenamientos.

El viernes será el turno de la última práctica libre, también a las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación está agendada para ese mismo día a las 9.

La competencia en el Circuito Callejero de Bakú concluirá el sábado con la carrera, que comenzará a las 8, siempre y cuando no haya inconvenientes.

Una particularidad de esta fecha es que la carrera se llevará a cabo el sábado y no el domingo, debido a que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

Este Gran Premio es la decimoquinta fecha del campeonato, que actualmente tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, quien busca convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Antonelli llega a esta carrera tras haber ganado las últimas dos competencias, en Países Bajos y España, alcanzando un total de 292 puntos, con una ventaja de 81 puntos sobre su perseguidor, el británico George Russell.

Por su parte, Colapinto tuvo una destacada actuación en el GP de España, donde terminó en séptima posición, sumando así 27 puntos en el campeonato.

Lectura rápida

¿Quién competirá en el GP de Azerbaiyán?
El piloto argentino Franco Colapinto estará compitiendo en el evento.

¿Cuándo comenzará la carrera?
La carrera está programada para el sábado a las 8 de la mañana.

¿Dónde se llevará a cabo la competencia?
El Gran Premio de Azerbaiyán se realizará en el Circuito Callejero de Bakú.

¿Qué peculiaridad tiene esta fecha?
La carrera se llevará a cabo el sábado en vez del domingo, debido al Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

¿Quién lidera el campeonato?
El líder actual es Andrea Kimi Antonelli de Mercedes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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