Benchmark se une al escenario principal de Disrupt 2026 para discutir el futuro de las startups

La incertidumbre sobre el futuro de las startups y el capital de riesgo fue el foco de atención en TechCrunch Disrupt 2026, donde se reunieron los cinco socios generales de Benchmark: Jack Altman, Peter Fenton, Chetan Puttagunta, Everett Randle y Eric Vishria. Este evento marcó la primera vez que el actual equipo de socios de Benchmark se presentó en el escenario de Disrupt en San Francisco.

En lugar de una charla convencional sobre el pasado del capital de riesgo, el enfoque se centró en el futuro: de dónde surgirán las próximas startups, qué suposiciones deben reconsiderar los fundadores y cuáles son las oportunidades que los socios creen que aún están ocultas a simple vista. El año 2026 se presenta como un momento especialmente interesante para abordar estas cuestiones.

Benchmark ha dedicado décadas a construir su reputación en inversiones concentradas en etapas tempranas. Este año, la firma realizó un cambio significativo en su estrategia, recaudando aproximadamente $2 mil millones a través de un fondo insignia de $750 millones y su primer fondo de crecimiento de $1.25 mil millones. La dinámica del mercado ha cambiado y Benchmark ha evolucionado con ella.

Este panel brindó una discusión compleja entre cinco pesos pesados del capital de riesgo, donde los asistentes pudieron escuchar diferentes perspectivas sobre cómo los inversionistas experimentados actualizan sus suposiciones y deciden dónde vale la pena invertir. Las preguntas planteadas incluyeron si la próxima empresa de mil millones de dólares sería otra aplicación de IA, si el mercado de aplicaciones está saturado y qué hace que una empresa sea realmente atractiva para los inversores.

La historia de Cerebras ilustra perfectamente este concepto. Eric Vishria casi no asistió a su primera reunión con esta startup de chips de IA en 2016, ya que la construcción de hardware estaba fuera de la zona de confort de Benchmark. Sin embargo, tras una presentación impactante, Benchmark decidió co-liderar la ronda de financiación inicial de $25 millones de Cerebras, que terminó saliendo a bolsa, manteniendo un 9.5% de participación en la oferta pública inicial.

El evento de Disrupt 2026 se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco, y se espera reunir a más de 10,000 fundadores, inversores y líderes tecnológicos. Se anticipa que las discusiones sobre las tendencias futuras en el capital de riesgo y las startups serán fundamentales para los asistentes. Para aquellos interesados, se les anima a registrarse antes del 25 de septiembre para aprovechar un descuento de hasta $200 en las entradas.