Elon Musk propone un Hyperloop que conectaría Austin y San Antonio en menos de 30 minutos.

Elon Musk anunció recientemente que su empresa de perforación, The Boring Company, está trabajando en un proyecto de Hyperloop que conectará las ciudades de Austin y San Antonio. La propuesta busca reducir el tiempo de viaje entre ambas localidades a menos de 30 minutos, un ambicioso objetivo que refleja la visión futurista del empresario.

El anuncio se realizó a través de una publicación en X, donde Musk compartió su visión de un "Hyperloop precursor simple". La cuenta oficial de The Boring Company también respaldó la afirmación, expresando su entusiasmo por la posibilidad de llevar a cabo este gran proyecto de infraestructura.

A pesar de la ambición de este nuevo proyecto, muchos de los planes previos de The Boring Company, que incluían sistemas de túneles en Chicago, Los Ángeles y entre New York y Washington, D.C., no se han concretado. Sin embargo, la compañía ha logrado implementar un sistema de transporte que combina túneles y rutas de superficie en Las Vegas, lo que demuestra su capacidad para llevar a cabo proyectos de gran escala.

El anuncio de Musk sobre el Hyperloop surgió como respuesta a un video generado por inteligencia artificial que mostraba un futuro de ciencia ficción con colonias humanas en otros mundos. Musk, al repostear el video, afirmó: "Este es el futuro que debemos materializar".

Sin embargo, algunos críticos han señalado que la visión de Musk parece estar inspirada más en la ciencia ficción que en la realidad. La historiadora Jill Lepore ha comentado que sus ideas parecen desafiantes a sus propias creencias políticas, sugiriendo que su enfoque podría estar desconectado de las realidades actuales.

La propuesta de Musk, aunque ambiciosa, se suma a un largo historial de ideas futuristas que aún esperan su realización. Mientras tanto, su empresa sigue recibiendo inversiones significativas, como la reciente ronda de financiamiento de 3 mil millones de dólares liderada por los Emiratos Árabes Unidos, lo que sugiere que la visión de Musk sigue atrayendo la atención y el apoyo financiero necesario para hacerla realidad.