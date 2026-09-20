Villa Carlos Paz celebra este domingo una nueva edición de su clásica Fiesta de la Primavera
El megaevento se llevará a cabo desde las 18 en el Playón del Rally, con la presencia de bandas como Serafines (Ser), Los Tipitos, Kapanga y Desacatados.
20/09/2026 | 09:40Redacción Cadena 3
FOTO: Llega la Fiesta de la Primavera a Carlos Paz.
Villa Carlos Paz se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta de la Primavera más grande de Argentina en el tradicional Playón del Rally.
El megaevento se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre a partir de las 18, con una multitudinaria convocatoria de jóvenes y delegaciones provenientes de diversos puntos del país y estados limítrofes.
La grilla artística principal ofrecerá shows en vivo con entrada libre y gratuita en el escenario mayor, donde se presentarán bandas como Serafines (Ser), Los Tipitos, Kapanga y Desacatados, entre otros artistas invitados. El cronograma musical se extenderá desde el atardecer del domingo hasta las primeras horas de la madrugada del lunes 21.
Para garantizar la seguridad del festejo, las autoridades dispusieron un amplio operativo de prevención y un esquema especial de transporte con colectivos que ingresarán directo a las inmediaciones del predio.
Asimismo, se fijó una veda de alcohol estricta: los boliches e intendencias del rubro nocturno pudieron vender bebidas alcohólicas solo hasta las 2 de la mañana del domingo, momento en que comenzó la prohibición que rige en toda la ciudad y zonas aledañas hasta las 4 de la mañana del lunes 21.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra en Villa Carlos Paz?
La Fiesta de la Primavera más grande de Argentina.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento?
El domingo 20 de septiembre a partir de las 18.
¿Quiénes se presentarán en la grilla artística?
Bandas como Serafines (Ser), Los Tipitos, Kapanga y Desacatados.
¿Cómo se garantizará la seguridad del evento?
Con un amplio operativo de prevención y un esquema especial de transporte.
¿Qué restricción se impuso respecto al alcohol?
La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 2 de la mañana del domingo hasta las 4 de la mañana del lunes 21.