Un año del triple crimen en Florencio Varela: detalles escalofriantes y detenciones recientes

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) – Una supuesta fiesta que se convirtió en una trampa mortal. Hace un año, Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, un caso que envuelve un claro mensaje narco: "no se metan con nosotros". Este trágico suceso ha desencadenado una extensa investigación que ha llevado a la captura de numerosos sospechosos.

La cronología del caso elaborada por la agencia Noticias Argentinas pone de manifiesto los hitos más relevantes de la causa, que ha desentrañado los vínculos de una organización narcocriminal que operaba en la región.

Hasta el momento, hay 16 detenidos: entre ellos se encuentran Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J"), Matías Agustín Ozorio, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Mónica Débora Mujica, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón, Luis Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera, Eugenia Quispe Gallardo y David Godoy.

Cronología del caso

Viernes 19 de septiembre 2025: a las 21.30hs, las tres jóvenes se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente PAZ355 en la rotonda de La Tablada y fueron llevadas hasta la casa del horror en Florencio Varela. Entre las 22.30 y las 23.00hs, Lara publicó una historia en su cuenta de Instagram a bordo de la camioneta.

Sábado 20 de septiembre 2025: durante la madrugada fueron torturadas, grabaron los actos y las asesinaron. Por la tarde, las familias intentaron hacer las denuncias por sus desapariciones, pero no se los permitieron.

Domingo 21 de septiembre 2025: con las denuncias ya hechas, se iniciaron los diversos operativos, todos hasta ese momento con resultado negativo, y pericias.

Lunes 22 de septiembre 2025: cámaras de seguridad permiten identificar la camioneta utilizada.

Martes 23 de septiembre 2025: se logró detectar que uno de los celulares de las víctimas impactó en una antena de Villa Vatteone, lo que derivó en un allanamiento en el domicilio de la calle Chañar, donde detuvieron a Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Parra, quienes limpiaban la vivienda al momento del operativo. A su vez, se determinó que la camioneta utilizada para el traslado de las jóvenes apareció incendiada.

Miércoles 24 de septiembre 2025: encontraron los cuerpos de Lara, Brenda y Morena en el patio de la vivienda. Se ordenaron las detenciones de Celeste Guerrero y Miguel Villanueva Silva, quienes alquilaban la casa.

Jueves 25 de septiembre 2025: familiares, vecinos y amigos de las víctimas les dan el último adiós.

Domingo 28 de septiembre 2025: detuvieron a Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo en la vivienda.

Jueves 17 de septiembre 2026: David Godoy, quien se encontraba arrestado por un robo en Parque Chacabuco, es el nuevo detenido que tiene la causa. Se lo acusa de haber sido parte de la captación de las víctimas y de haber estado en la casa del horror.