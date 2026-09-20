Rosario Central recibe a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito

El Canalla enfrenta este domingo a Argentinos Juniors, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha de la Liga Profesional. Arbitro: Pablo Dóvalo. (Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena3.com, YouTube y app.

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El equipo de Almirón busca sumar de a tres ante un rival directo y llegar con confianza a la final del próximo sábado.

Rosario Central recibirá este domingo a Argentinos Juniors, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido representa una oportunidad importante para el equipo de Almirón, ya que el Bicho es un rival directo en las distintas tablas. Una victoria le permitiría al Canalla sumar puntos de peso y sostenerse en la pelea de los puestos de arriba.

Pero el encuentro también tiene una mirada puesta en lo que viene. Central se prepara para disputar el próximo 26 de septiembre la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes, por lo que un triunfo ante Argentinos podría significar además un impulso antes de esa definición.

Con el Gigante de Arroyito como escenario y su gente nuevamente en las tribunas, Central afrontará un partido de doble importancia: sumar en el torneo y llegar fortalecido a la próxima semana.