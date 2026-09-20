Juegos Suramericanos: qué competencias se pueden seguir este domingo

FOTO: El judo, uno de los protagonistas de la jornada.

Rosario afrontará este domingo 20 de septiembre otra jornada intensa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias distribuidas en distintos escenarios de la ciudad y varias finales que pondrán medallas en juego.

La actividad comenzará a las 9 con el judo por equipos mixtos y se extenderá hasta la noche, con uno de los cierres más atractivos en el Hipódromo, donde el rugby seven definirá los podios femenino y masculino. También habrá presencia argentina en vóley, fútbol, pelota vasca y otras disciplinas.

Entre los puntos fuertes del día aparecen las finales de natación artística, equitación, judo, gimnasia rítmica, lucha y rugby seven. El programa oficial contempla además el inicio de la competencia individual de gimnasia trampolín.

El cronograma en Rosario

Judo – Invencible Rosario

La competencia por equipos mixtos comenzará a las 9 con las rondas preliminares. El bloque de finales, con medallas en juego, está previsto desde las 12.30.

Natación artística – Centro Acuático Provincial

A las 11.30 se disputará la final de la rutina acrobática por equipos mixtos, con definición de medallas.

Equitación – Jockey Club de Rosario

Desde las 11 tendrán lugar las finales de salto individual y de la prueba de salto correspondiente al concurso completo por equipos. Ambas entregarán medallas.

Fútbol masculino – Estadio Marcelo Bielsa

El Coloso del Parque recibirá dos encuentros: Colombia-Chile, a las 10, y Panamá-Perú, desde las 15.

Fútbol femenino – Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol

A las 10 jugarán Venezuela-Uruguay, mientras que desde las 15 se enfrentarán Paraguay-Chile.

Pelota vasca – Monumento Nacional a la Bandera

La actividad comenzará a las 9.30 y continuará durante la mañana con partidos de frontball y frontón. Argentina tendrá compromisos ante Venezuela y Uruguay en las ramas femenina y masculina.

Gimnasia rítmica – Invencible Arena

Desde las 14 se disputará la final del ejercicio grupal de cinco balones y a las 15 será el turno de la definición del concurso múltiple individual o All Around. Ambas pruebas entregarán medallas.

Pelota vasca – Gimnasia y Esgrima

El trinquete tendrá partidos desde las 17. Entre los encuentros previstos figuran los cruces de Argentina ante Uruguay, tanto en mujeres como en varones.

Rugby, vóley y más finales para cerrar el domingo

Uno de los principales focos estará en el óvalo del Hipódromo, donde el rugby seven iniciará su programación de la tarde a las 14.30. Argentina jugará ante Uruguay en mujeres a las 15.14 y contra Brasil en varones a las 16.20.

Desde las 18.02 comenzarán los partidos decisivos por las posiciones y las medallas. La final femenina por el oro está prevista para las 19.42, mientras que la masculina se disputará desde las 20.12.

En el Invencible Arena, la gimnasia trampolín tendrá las clasificaciones individuales femeninas desde las 15 y masculinas a partir de las 17.12.

El Estadio Cubierto Claudio Newell tendrá vóley femenino: Paraguay-Chile a las 15 y Argentina-Colombia a las 19.

Finalmente, en la Nave B de La Rural comenzará a las 10 la lucha libre femenina, con preliminares, semifinales y repechajes en las categorías de 50, 53, 57, 62, 68 y 76 kilos. Desde las 18 se desarrollarán los combates por las medallas de bronce y oro.

La organización advierte que los horarios pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la duración de las competencias anteriores y eventuales ajustes del calendario deportivo.