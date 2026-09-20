El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró campeón de la Maratón Internacional de Buenos Aires

FOTO: Bethwel Kibet Chumba antes de cruzar la meta en la Maratón de Buenos Aires.

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró este domingo como ganador de la Maratón Internacional de Buenos Aires, luego de completar los 42 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 23 segundos. La competencia, una de las pruebas de calle más importantes de Sudamérica, comenzó a las 7 desde la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

La nueva edición de los 42K cuenta con la participación de 16.384 corredores, entre ellos 10.615 argentinos y 5.769 atletas extranjeros provenientes de 64 países de los cinco continentes. Además, las 24 jurisdicciones del país tienen al menos un representante en la competencia, mientras que 5.246 de los inscriptos son mujeres.

La carrera, organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú y con sello World Athletics Label, atraviesa algunos de los principales puntos turísticos de Buenos Aires. El recorrido pasa por Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, además de sitios emblemáticos como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

La jornada también genera importantes modificaciones en el tránsito porteño, con cortes totales y sucesivos a lo largo del circuito hasta las 13:30, además de restricciones en accesos a la Autopista Illia y distintas avenidas de la Ciudad.

La organización confirmó previamente una destacada presencia internacional en la categoría de élite, con atletas de Kenia, Etiopía y Ruanda.