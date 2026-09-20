Cecilia Dieleke brilla en los Juegos Suramericanos con siete medallas y una actitud inspiradora

FOTO: La joven nadadora argentina tuvo un desempeño excepcional en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

La nadadora argentina Cecilia Dieleke dejó una huella imborrable en el deporte amateur argentino al conseguir siete medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, estableciendo un récord histórico en el torneo con sus tres medallas de oro. Sin embargo, lo que más resalta es su mentalidad: "Las medallas son solo algo material, pero la diversión que tuve me la llevo en el corazón".

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, la atleta, que tiene apenas 16 años y está a días de cumplir 17, expresó que su prioridad es "disfrutar cada proceso, momento y torneo", lo que la impulsa a alcanzar sus mejores marcas.

Durante estos Juegos Suramericanos, en los que logró tres medallas de oro, tres de plata y un bronce, Dieleke se consolidó como la deportista con más preseas del evento. Ella compartió que llegó con la intención de "aprender de los mayores y tener buenas experiencias", y con una sonrisa, comentó: "Creo que superé las expectativas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con su entusiasmo evidente, Dieleke lucía la campera del Comité Olímpico Argentino y destacó la importancia de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, donde se siente "muy feliz y emocionada". Cada vez que escucha el himno argentino, asegura que le provoca "piel de gallina", representando a la selección desde 2023.

En este evento, valoró el apoyo del público y la comodidad de la villa, además de mencionar que el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) le proporciona "condiciones perfectas" para su entrenamiento. Desde los 9 años, la atleta compite a nivel nacional y recordó que a los 12 años le dijeron que "podía tener un buen futuro nadando y tenía mucho talento".

La tricampeona suramericana también anunció su participación en las Olimpiadas de la Juventud en Dakar, Senegal, que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre de este año. Llega con el enfoque en la diversión y expresó su deseo de ser un ejemplo para los chicos argentinos: "No lo puedo creer. Me gustaría ser un ejemplo tanto por cosas buenas como por cosas por aprender".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ganar una medalla en unos Juegos Suramericanos es un logro significativo, y ser múltiple medallista a tan corta edad, además de entender que hay cosas más importantes que un resultado, es un rasgo distintivo de Cecilia Dieleke.

El siguiente es el detalle de la entrevista con NA:

Noticias Argentinas: ¿Cuándo comenzaste a nadar? ¿Cómo fueron esos primeros pasos?

Cecilia Dieleke: Comencé a los seis años en la colonia del club alemán de mi barrio. Mis padres me llevaron con mi hermana durante medio año y la profesora de la escuelita nos preguntó si queríamos entrar en el equipo. Mis padres dijeron que sí y seguimos allí.

NA: ¿Cómo fue el momento en que te diste cuenta de tu talento y que podías competir?

CD: Recuerdo que fue a los 12 años. Desde antes ya había sido campeona nacional, pero no estaba tan enfocada en la natación. Mi entrenador, Walter Rodríguez, me hizo ver que podía tener un buen futuro y me sugirió seguir nadando.

NA: ¿A qué edad participaste en tus primeros torneos? ¿Cómo los vivías en comparación con ahora?

CD: En ese momento, los campeonatos nacionales eran lo más importante. Mi primer nacional fue en 2019, con 9 o 10 años. Ahora voy a los nacionales para disfrutar y estar con el equipo, no sé cuándo ocurrió ese cambio.

NA: ¿Cómo se organiza el año con los torneos que no son tan conocidos?

CD: Con mi entrenador establecemos objetivos para ciertos torneos, donde buscamos dar lo mejor y tener las mejores sensaciones nadando. Otros son de preparación.

NA: ¿Cómo fue tu primera convocatoria con la selección y qué sientes al representar a tu país?

CD: La primera vez fue en el Sudamericano de 2023. Representar al país me llena de orgullo y honor, intento dejar la bandera en lo más alto.

NA: ¿Qué expectativas tenías para este torneo? ¿Las superaste?

CD: Vine con el objetivo de aprender y disfrutar, creo que logré eso y más.

NA: ¿Cómo fue el apoyo del público durante el torneo?

CD: Fue increíble, había gente que no sabía de natación pero venía a alentarnos solo por ser argentinos. Eso nos ayudó a todos a dar lo mejor.

NA: ¿Cómo te sentiste al regresar a casa? ¿Cambió tu realidad?

CD: No cambió mucho, aunque me enfermé un poco. Mis padres están muy felices y me apoyaron durante el torneo.

NA: ¿Cómo fue el recibimiento en tu familia y amigos?

CD: Mis padres estaban muy felices y me pudieron ver competir. Mi mamá lloró de emoción.

NA: ¿Cómo fue tu experiencia en la villa suramericana?

CD: La villa estaba muy bien. Fue la primera vez que estuve en una tan cómoda, con la pileta al lado.

NA: ¿Cómo es el entrenamiento de natación en Argentina? ¿Tienen carencias?

CD: Yo tengo todo lo necesario para entrenar bien. El CeNARD y mi club tienen instalaciones adecuadas.

NA: ¿Cómo preparan los entrenamientos para cada competencia?

CD: Cuando no hay torneos, nos enfocamos en cargar y mejorar defectos para cada carrera.

NA: ¿Cuál es tu objetivo en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

CD: Mi principal objetivo es divertirme, es una experiencia única. Si puedo mejorar mi tiempo, mejor, pero quiero sentirme bien en el agua.

NA: ¿Tienes algún referente en el deporte argentino?

CD: Mis referentes son Maca y Andre, del club. Admiro su talento y esfuerzo.

NA: ¿Eres consciente de que puedes ser inspiración para muchos chicos?

CD: No lo puedo creer, me gustaría ser un ejemplo en lo bueno y en lo que se puede aprender.

NA: ¿Cuál es tu mayor sueño?

CD: Llegar a los Juegos Olímpicos, es mi meta, si no es en 2028, será en 2032.

Agencia NA