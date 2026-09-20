Cementerios de Córdoba: un paseo distinto para descubrir la historia y la cultura

FOTO: El Cementerio San Jerónimo, uno de los más tradicionales de Córdoba.

La provincia de Córdoba sumó una nueva propuesta turística que invita a recorrer su patrimonio desde una perspectiva diferente: los cementerios de distintas localidades.

La iniciativa, impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, busca poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico de estos espacios e integrarlos a la oferta turística provincial mediante recorridos patrimoniales guiados.

Marina Perassi, coordinadora de Turismo Cultural y Científico de la Agencia Córdoba Turismo y responsable del Camino Turístico de Cementerios Cordobeses, explicó a Cadena 3 que estos lugares permiten conocer parte de la historia de cada comunidad.

“Hay espacios donde podemos descubrir la historia local, como si fueran museos a cielo abierto. Caminar en sus pasillos nos permite ver colecciones arquitectónicas, botánicas, esculturas, simbología y paisajismo”, señaló.

Un patrimonio para descubrir

Perassi destacó que los cementerios también permiten conocer a personajes que tuvieron un papel relevante en la vida política y social de Córdoba.

“Son espacios que hay que poner en valor, mirarlos desde los anteojos de la cultura como potenciales productos turísticos, donde cada localidad puede apropiarse del patrimonio funerario que tiene y los visitantes pueden conocer las historias locales y los personajes que allí descansan, muchos que fueron parte importante de la política y la sociedad cordobesa”, sostuvo.

Según explicó, Córdoba cuenta con uno o más cementerios en cada localidad y actualmente son 45 los espacios que buscan adherirse al camino turístico.

La propuesta contempla recorridos con guías oficiales, horarios de apertura y cierre y la posibilidad de desarrollar actividades culturales alrededor de estos espacios.

Arquitectura, símbolos e historias

La recorrida también permite observar las diferencias entre las construcciones y las formas de sepultura, que pueden aportar información sobre distintas épocas y sectores de la sociedad.

“Lo ostentoso es lindo, pero también se ve mucho en el cementerio San Vicente los entierros en suelo, las tumbas, que hablan no solo de un estatus económico de quienes podían acceder a un espacio en suelo y, a veces, ni siquiera a una tumba”, explicó Perassi.

En ese sentido, señaló que los cementerios permiten conocer diferentes períodos históricos y observar panteones, mausoleos y otras construcciones.

“Nos habla de períodos históricos, estatus, pero también los panteones históricos o mausoleos son construcciones históricas, con mucho por descubrir: la simbología, botánica, flores que están en formato piedra y que tienen un mensaje”, agregó.

Así, el Camino Turístico de Cementerios Cordobeses propone descubrir próceres, exdirigentes políticos, referentes sociales y otras figuras que forman parte de la historia de las distintas localidades de la provincia.

Informe de Orlando Morales