En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 16° y 29°. La humedad es alta y se esperan cielos nublados durante la jornada.

20/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de overcast clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 87%, lo que genera una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1000 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. A lo largo del día, se mantendrá el cielo nublado, lo que podría afectar la sensación térmica. La humedad alta y el viento moderado podrían hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es. No se esperan lluvias, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielos parcialmente nublados. El martes, las temperaturas descenderán, con mínimas de 6° y máximas de 16°, bajo cielos nublados. El miércoles, se prevé una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielos parcialmente nublados. El jueves, las temperaturas aumentarán nuevamente, con mínimas de 10° y máximas de 27°, bajo cielos con pocas nubes. Finalmente, el viernes, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielos parcialmente nublados.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf