Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de overcast clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 87%, lo que genera una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1000 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. A lo largo del día, se mantendrá el cielo nublado, lo que podría afectar la sensación térmica. La humedad alta y el viento moderado podrían hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es. No se esperan lluvias, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielos parcialmente nublados. El martes, las temperaturas descenderán, con mínimas de 6° y máximas de 16°, bajo cielos nublados. El miércoles, se prevé una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielos parcialmente nublados. El jueves, las temperaturas aumentarán nuevamente, con mínimas de 10° y máximas de 27°, bajo cielos con pocas nubes. Finalmente, el viernes, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielos parcialmente nublados.